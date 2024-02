Rugby, Licata rinnova con le Zebre: i dettagli dell’accordo

PARMA - Altro rinnovo di peso per le Zebre Parma, che blindano fino al 30 giugno 2026 Giovanni Licata, capitano del club per questa stagione sportiva. Licata, che proprio quest'anno ha ritrovato spazio e soddisfazioni dopo tre avvii di stagione sfortunati dal punto di vista degli infortuni, è attualmente impegnato nella preparazione della sfida di venerdì in casa del Munster dopo la settimana di lavoro con la Nazionale italiana in vista del terzo turno del Guinness Sei Nazioni con la Francia. "Aver firmato il rinnovo con le Zebre per me vuol dire tutto - il commento del terza linea agrigentino - Significa far parte di un progetto a lungo termine iniziato qualche anno fa che adesso sta iniziando a mostrare i primi frutti in termini di risultati".