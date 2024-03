Italia-Scozia: chi è l'uomo che sta cambiando il rugby azzurro col mito di Maradona

Undici anni senza vittorie a Roma. Nove senza battere la Scozia. Basterebbero questi numeri a raccontare la portata dell'impresa azzurra che oggi, all'Olimpico, ha visto i ragazzi di uno straordinario Gonzalo Quesada battere la Scozia 31-29. L'Italia ha messo in campo tutto quello che aveva: il gioco, il talento, il cuore, la serietà. Perché una cosa va detta: questo gruppo, guidato da un allenatore all'inizio in Italia ma che ha già fatto vedere tantissimo, è un gruppo serio. Un gruppo che portava sulle spalle una zavorra pesantissima perché le onorevoli sconfitte pesano più dei successi e perché, anche se molti di loro non erano in campo negli ultimi anni, si portavano dietro la scomoda etichetta di quelli che non vincono mai. E invece l'Italia ha vinto, oggi, in un Olimpico gremito come non si vedeva da un po'. Perché è vero che lo stadio di Roma è stato quasi sempre pieno con gli azzurri, ma spesso erano tifosi ospiti che venivano in gita: carbonara e vittorie, questo il menù. Invece, stavolta, era pieno di italiani che hanno visto un gruppo capace di reagire a 20' di dominio scozzese prima di riprendersi e portare a casa una vittoria meritatissima.