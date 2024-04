All Blacks, Whitelock annuncia il ritiro: "Chiudo il capitolo del rugby"

WELLINGTON (NUOVA ZELANDA) - Sam Whitelock annuncia il ritiro dall'attività agonistica a fine stagione. Il 35enne seconda linea, due volte campione del mondo con la Nuova Zelanda nel 2011 e nel 2015, lo ha reso noto tramite un comunicato diffuso in contemporanea dalla Federugby neozelandese e dal club francese, il Pau, in cui milita dal dicembre scorso.