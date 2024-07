Italia, l'Under 20 batte l'Australia e porta a casa una storica vittoria

Storica vittoria per la Nazionale Under 20 di rugby che batte per la prima volta nella sua storia i pari età australiani per 17-12. L’Italia trova così anche la prima vittoria nel World Rugby U20 Championship 2024, in una partita tiratissima a Città del Capo. Decidono le mete di Bellucci e Siciliano in un primo tempo dominato dagli Azzurrini, che nella ripresa hanno sofferto di più e si sono ancorati alle loro certezze: la mischia ordinata e l’avanzamento palla in mano. Significativi gli ultimi 10 minuti, con la squadra di Santamaria brava a mantenere il pallone nei 22 australiani e a non concedere più occasioni in un finale che poteva diventare concitato.