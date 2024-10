Clamoroso in Francia: il campione di rugby Dupont offre (gratis) la sua casa!

ROMA - L’icona del rugby Antoine Dupont, vincitore della prima medaglia d'oro francese con la Squadra Nazionale di rugby a 7 ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 è pronto ad accogliere i fan per un esclusivo soggiorno di tre notti nella sua casa di famiglia a Castelnau-Magnoac, nella campagna francese, prima di partire per l'attesissima Autumn Nations series. Un’occasione imperdibile per una famiglia o un gruppo di amici per incontrare dal vivo la superstar del rugby e immergersi nel calore della sua dimora e nel fascino autentico della sua città natale. Gli ospiti avranno accesso alla cameretta di Antoine, giocheranno con lui sul campo dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del rugby e gusteranno la cucina tipica del sud-ovest della Francia con una cena preparata con prodotti di produzione dell’azienda agricola di Clément Dupont, il fratello di Antoine. Come ciliegina sulla torta potranno ammirare alcuni dei trofei e delle medaglie più significative della carriera di Antoine, tra cui la recente medaglia d’oro olimpica vinta nel rugby a 7.

Dupont e la sua casa offerta

“Non vedo l’ora di aprire le porte della nostra casa di famiglia nel piccolo villaggio di Castelnau-Magnoac agli ospiti Airbnb. È un luogo a cui siamo profondamente legati, che custodisce ricordi d’infanzia indelebili ma anche l’eredità della nostra famiglia. È qui che i miei genitori, molti anni fa, accoglievano gli ospiti, e ora sono fiero di poter condividere questo luogo per me speciale e la mia città natale con gli altri”. - Antoine Dupont.

Lo splendido soggiorno offerto da Dupont: le info

Questo straordinario soggiorno avrà luogo il 22, 23 e 24 ottobre 2024, in concomitanza con le festività di Ognissanti in Francia. Fino a 6 ospiti potranno immergersi nelle tradizioni della famiglia Dupont, scoprendo in prima persona la cultura e l'ospitalità del sud-ovest francese. In particolare: Saranno accolti personalmente dal leggendario campione di rugby Antoine Dupont. Faranno un viaggio nei ricordi dell’atleta, esplorando alcune delle tappe più significative della sua straordinaria seppur giovane carriera, circondati da cimeli sportivi unici. Scenderanno in campo per provare l'emozione di segnare (forse!) qualche punto contro il campione, nel campo a pochi passi dalla proprietà. Gusteranno una ricca cena con specialità locali a base di prodotti a km0, tra cui l'eccezionale prosciutto dell’antica razza Porc Noir de Bigorre allevato da Clément, il fratello di Antoine. Riceveranno da Antoine stesso delle chicche da collezione come souvenir del soggiorno. Come inviare una richiesta di prenotazione. Gli appassionati di rugby possono inviare una richiesta di prenotazione per soggiornare nella casa di famiglia di Antoine Dupont a partire dal 14 ottobre alle ore 18:00 CET su airbnb.com/antoinedupont. Il soggiorno è gratuito e sarà disponibile per un massimo di 6 ospiti. Gli ospiti sono responsabili del proprio viaggio di andata e ritorno da Castelnau-Magnoac, Hautes-Pyrénées, Francia