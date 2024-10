Italrugby femminile in festa: 23-19 al Sudafrica e pass per i Mondiali 2025

Missione compiuta per l'Italrugby femminile allenata da Giovanni Raineri, che battendo 23-19 il Sudafrica ha ufficialmente conquistato la qualificazione alla Rugby World Cup 'Inghilterra 2025' , al via il prossimo 22 agosto.

Italia, le parole del ct Raineri dopo la vittoria sul Sudafrica

"C'è soddisfazione per la qualificazione, ma anche la consapevolezza che il lavoro è appena iniziato - ha dichiarato il ct Raineri -. È la prima volta in cui l’Italia partecipa a tre Coppe del Mondo consecutive, una forte testimonianza della crescita del nostro movimento. Dobbiamo ringraziare i club in cui giocano le nostre atlete: una qualificazione ai Mondiali è sempre frutto di un lavoro collettivo, che riguarda tutti e che vede nella Nazionale il terminale del processo. Ora aspettiamo di conoscere i nomi delle nostre avversarie nella fase a gironi, poi inizieremo a pianificare una stagione lunga, che dovrà portarci in Inghilterra nella miglior condizione possibile".

Rugby World Cup, sorteggio gironi: la data e dove seguirlo in diretta

Ottava nel ranking internazionale, l’Italia sarà inserita nella seconda fascia in occasione del sorteggio che il prossimo 17 ottobre darà forma ai gironi della Rugby World Cup 'Inghilterra 2025'. Il sorteggio sarà trasmesso alle ore 19.20 del 17 ottobre in diretta in chiaro su Rugbypass.tv.