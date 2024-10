Italrugby all'Allianz Stadium, Gianluca Ferrero: "Sarà un accordo triennale"

Il test match tra Italia e Nuova Zelanda , in programma il prossimo 23 novembre, si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, l'impianto che ospita le partite casalinghe della Juventus . Il presidente del club bianconero, Gianluca Ferrero , si è detto entusiasta al riguardo durante la conferenza stampa di presentazione nella Sala della Trasparenza nel palazzo della Regione Piemonte, a Torino: "Noi, come Juve, siamo lieti di aprire le porte del nostro stadio: sarà la prima volta che ospiteremo un evento non calcistico , siamo una società non solo di calcio ma anche molto attenta al territorio".

Ferrero sull'accordo con l'Italrugby

Lo stadio della Juventus vedrà, dunque, Azzurri e All Blacks darsi battaglia e non sarà l'ultima volta per l'Italrugby: "Siamo contenti di questo accordo con la federazione italiana rugby - ha aggiunto Ferrero-, non durerà soltanto per questa gara ma sarà un accordo triennale anche per dare stabilità a questi eventi e abbiamo aperto una mostra al museo della Juve: riguarda la storia del rugby, abbiamo avuto cimeli anche dalla federazione neozelandese e resterà aperta fino al giorno del match".