Troppa Argentina per l'Italia di Quesada: azzurri travolti. Rivivi il LIVE

UDINE - Sonora sconfitta per l' Italia del Rugby . Gli azzurri di Gonzalo Quesada vengono travolti per 50-18 dall' Argentina nella prima delle tre gare in programma per le Autumn Nations Series . Un test match che segna un passo indietro per la Nazionale, reduce dalle due vittorie nella scorsa edizione del Sei Nazioni e dal pareggio con la Francia. Rivivi la cronaca della partita e tutti gli aggiornamenti...

22:55

"Recuperare l'unità di gruppo"

Sulla stessa lunghezza d'onda del commissario tecnico, è ancora il capitano Lamaro: "Ora dobbiamo prepararci al meglio contro una squadra come la Georgia che contro di noi ha sempre molta fame, ripartendo da quello che il match di oggi ci lascia come coordinate generali. Sarà fondamentale recuperare fisicamente, ma soprattutto mentalmente, quell’unità del gruppo fondamentale per scendere in campo a Genova al massimo delle nostre possibilità".

22:40

"Potremmo modificare la nostra strategia"

Il ct Quesada sottolinea come anche la sconfitta di questa sera potrà tornare utile agli azzurri e spiega: "Nella revisione del match dobbiamo chiaramente analizzare la nostra strategia, l’Italia ha qualità e non è stata presunzione la volontà di tentare il gioco alla mano, però è vero che in alcuni passaggi avremmo dovuto alternare di più il gioco al piede. Ci lavoreremo, siamo consapevoli delle nostre qualità e del lavoro da fare".

22:25

I prossimi appuntamenti dell'Italia

Giusto il tempo di leccharsi le ferite, che l'Italia è già pronta a rimettere testa e cuore al prossimo appuntamento delle Autumn Nations Series, che vedrà gli azzurri di scena a Genova il prossimo sabato 17 novembre. Il 23, poi, la squadra di Quesada si misurerà contro gli all blaks della Nuova Zelanda a Torino.

22:05

Impietoso il dato delle mete: 7-2 per i Pumas

Il pesante ko dell'Italia con l'Argentina si spiega nell'impietoso dato delle mete, che conta un eloquente 7-2 per gli argentini. I Pumas mettono la palla a terra con Mallia, Bertranou, Sclavi, Albornoz, Cordero, Alemanno e Delguy. Per gli azzurri, una 'meta di punizione' rimediata dalla mischia e il guizzo di Nicotera nel tentativo di rimonta in apertura di secondo tempo.

21:45

Albornoz mattatore della serata

Tomas Albornoz premiato come 'Player of the match'. L'apertura dell'Argentina e del Benetton è stato il mattatore della serata con le sue trasformazioni, un solo errore, condite anche da una spettacolare meta.

21:30

Il 'mea culpa' di capitan Lamaro

Duro anche il commento del capitano Michele Lamaro, che recita il 'mea culpa' a nome della squadra: "Non abbiamo scuse, ci hanno messo in difficoltà e noi non siamo riusciti a restare compatti e precisi per tutti e 80 i minuti. L'Argentina però resta una grandissima squadra e alla fine non ci ha lasciato niente".

21:15

Il ct Quesada amareggiato: "Troppi regali"

Deluso il ct azzurro Quesada, che analizza così la pesante sconfitta contro i Pumas argentini: "Quello che mi fa male è la differenza nel risultato finale, perché non esprime la reale distanza fra le due squadre. D'altro canto, se fai troppi regali ad un'avversaria fra le top mondiali, diventa tutto troppo difficile, anche se poi eravamo stati bravi a rientrare in partita. Adesso testa al match con la Georgia, che sarà il più importante di questa finestra, perché affronteremo una squadra contro la quale possiamo giocare al nostro livello".

21:00

Da verificare le condizioni di Capuozzo

In vista del match con la Georgia, il tecnico Quesada attende buone notizie dall'infermeria. Restano da verificare le condizioni di Ange Capuozzo, uscito dopo pochi minuti di gioco per una ginocchiata alla testa e che non ha passato i controlli medici per rientrare in campo. Acciacchi invece per Ruzza e Garbisi, che verrano comunque presi in carico dallo staff medico azzurro.

20:47

A Genova per il riscatto

Sconfitta pesante da smaltire per l'Italia, che avrà però una settimana a disposizione per preparare il riscatto contro la Georgia, nel match in programma il prossimo 17 ottobre a Genova.

20:37

80'+3' - Italia-Argentina 18-50: azzurri travolti

Arriva il fischio finale in una partita che c'è stata solamente nella sua fase centrale, quando l'Italia, reagendo allo 0-17 iniziale, era risalita a -4 da un'Argentina però troppo superiore e cinica nell'approfittare delle ingenuità degli azzurri.

20:31

78' - Italia-Argentina 18-50

L'Argentina approfitta subito della superiorità numerica e, con una spettacolare manovra, porta alla meta anche Delguy. Albornoz fa cifra tonda.

20:30

76' - Italia-Argentina 18-43: gli azzurri chiudono in 14

Italia che chiude anche in inferiorità numerica contro l'Argentina: cartellino giallo per Cannone, che si acocmoda in panchina.

20:24

74' - Italia-Argentina 18-43

Settima meta per l'Argentina! Stavolta è Alemanno, in uscita dalla touche, a mettere giù l'ovale. Albornoz torna a trasformare e i Pumas chiudono il discorso.

20:20

69' - Italia-Argentina 18-36

Reazione d'orogoglio dell'Italia, che con la meta di Nicotera accorcia le distanze. Peccato che anche Allan fallisca la trasformazione...

20:17

67' - Italia-Argentina 13-36

Dilaga l'Argentina, che va ancora a meta, stavolta con Cordero, al termine di una splendida azione dei Pumas. Almeno Albornoz commette il primo errore di serata al calcio.

20:11

62' - Italia-Argentina 13-31: gli azzurri accusano il colpo

Non sembra averne per un'altra rimonta l'Italia, che sta accusando la mazzata della meta di Albornoz. L'Argentina è tornata in pieno controllo.

20:06

58' - Italia-Argentina 13-31

Scappa via l'Argentina, che colpisce di rimessa con Albornoz, che mette giù la quarta meta dei Pumas e poi trasforma implacabilmente.

19:59

54' - Italia-Argentina 13-24: Quesada cambia la prima linea

Italia chiamata a reagire dopo una meta nata da un'ingenuità imperdonabile. Quesada cambia la prima linea, gettando nella mischia Lucchesi e Fisichetti.

19:57

49' - Italia-Argentina 13-24

Torna ad allungare l'Argentina con la meta di Sclavi, sospinto dal carrettino. Enorme però la leggerezza dell'Italia che ha regalato il possesso ai rivali. Albornoz, neanche a dirlo, perfetto tra i pali.

19:50

44' - Italia-Argentina 13-17

Si avvicina ancora l'Italia! Fallo ingenuo della difesa argentina, Allan da posizione centrale non perdona e rimette definitivamente in partita gli azzurri, che erano partiti con uno scioccante 0-17!

19:44

41' - Italia-Argentina 10-17: via al secondo tempo!

Si riparte a Udine con l'Italia sotto 10-17 contro l'Argentina. Partita che può ancora riservare sorprese.

19:33

40'+4' - Italia-Argentina 10-17: si chiude il primo tempo

Si chiude il primo tempo con l'Italia che è tornata in partita nel finale dopo un avvio choc: 17-10 per l'Argentina e match tutto ancora da giocare. Purtroppo senza Capuozzo, messo fuori causa da una ginocchiata alla testa in apertura.

19:30

40'+3' - Italia-Argentina 10-17

Dopo una meta discutibilmente annullata a Spagnolo e convertita in punizione, l'Italia accorcia le distanze un attimo prima dell'intervallo con Allan!

19:23

37' - Italia-Argentina 7-17: si accende il match

C'è partita adesso sul prato di Udine: l'Argentina reagisce all'inferiorità numerica cercando di ricacciare indietro l'Italia, che però adesso difende bene.

19:21

34' - Italia-Argentina 7-17

Meta di punizione dell'Italia con la mischia! Gli azzurri accorciano le distanze e giocheranno i prossimi 10' in superiorità numerica per il cartellino giallo a Gonzalez, che si siede in panchina!

19:15

30' - Italia-Argentina 0-17

Ancora una meta per l'Argentina, convalidata dopo il TMO: è Bertranou a metterla a segno, dopo una percussione dei Pumas e una palla vagante. Albornoz implacabile nella trasformazione.

19:09

25' - Italia-Argentina 0-10: reazione azzurra

Eccola la reazione degli azzurri, che provano a rientrare in partita, ma che al momento si perdono sempre sul più bello.

19:07

21' - Italia-Argentina 0-10: Capuozzo fuori causa

Definitivamente out Ange Capuozzo, che non pasta il test medico "post-concussion", dopo la ginocchiata rimediata alla testa.

19:04

19' - Italia-Argentina 0-10: piazzato fallito da Page-Relo

Non arriva la reazione dell'Italia, che non riesce a creare pericoli per l'Argentina e addirittura sceglie di calciare da metà campo con Page-Relo, ma senza esito.

18:56

12' - Italia-Argentina 0-10

Meta dell'Argentina con lo spunto di Mallia, che sfugge al placchaggio di Lynagh e mette giù il pallone. Albornoz trasforma e Argentina che scappa.

18:49

7' - Italia-Argentina 0-3: Quesada perde Capuozzo

Mazzata per l'Italia, già costretta a rincorrere e che deve rinunciare ad Ange Capuozzo, uscito dopo una ginocchiata alla testa e sostituito da Tommaso Allan.

18:46

4' - Italia-Argentina 0-3

Partono forte i Pumas, che costringono subito gli azzurri al fallo: Albornoz trasforma un facile calcio piazzato e sblocca il risultato.

18:41

Italia-Argentina: inizia il match

Tutto pronto e calcio d'inizio per Italia-Argentina: primo possesso per gli azzurri.

18:38

Inno di Mameli da brividi

Mano sul petto ed un solo coro a Udine per l'inno di Mameli: atmosfera da brividi a fare da premessa al match che sta per prendere il via.

18:35

Squadre in campo, entusiasmo sugli spalti

Grande successo di pubblico a Udine e una vera ovazione accoglie dagli spalti i giocatori di Italia e Argentina, che hanno fatto il loro ingresso in campo.

18:32

Sfida fantasia tra Capuozzo e Mallia

Sfida nella sfida quella tra i due compagni del Tolosa, Ange Capuozzo e Juan Cruz Mallia, pronti a mettere pepe al match. Il numero 15 azzurro in particolare sta vivendo un'annata strepitosa e un ottimo momento di forma, miglior giocatore del Top 14 di ottobre: "Pronto a dare il 100% anche con la maglia dell'Italia".

18:25

Tre gli argentini "italiani"

Sono tre gli "argentini d'Italia" presenti tra gli azzurri. In campo dal 1' ci saranno Tomas Albornoz e Thomas Gallo, rispettivamente mediano d'apertuta e prima linea del Benetton Rugby. Parte invece inizialmente in panchina Gonzalo Garzia, mediano di mischia delle Zebre.

18:20

Spagnolo titolare la novità di Quesada

L'Italia è in formazione tipo se non per la novità introdotta da Quesada, che ha voluto concedere una chance da titolare a Mirco Spagnolo al posto di Danilo Fisichetti. Da salutare anche il ritorno in azzurro di Tommaso Allan e Dino Lamb, che partiranno dalla pachina.

18:10

Autumn Nations Series, il calendario dell'Italia

Il calendario dell'Italia alle Autumn Nations Series:

Sabato 9 novembre, ore 18:40: Italia-Argentina (a Udine)

Domenica 17 novembre, ore 14:40: Italia-Georgia (a Genova)

Sabato 23 novembre, ore 21:10: Italia-Nuova Zelanda (a Torino)

18:00

Argentina, la formazione ufficiale di Contepomi

ARGENTINA: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Rodrigo Isgrò, 13 Lucio Cinti, 12 Matias Orlando, 11 Bautista Delguy, 10 Tomas Albornoz, 9 Gonzalo Bertranou, 8 Joaquin Oviedo, 7 Santiago Grondona, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Pedro Rubiolo, 4 Franco Molina, 3 Joel Sclavi, 2 Julian Montoya (c), 1 Thomas Gallo. Ct: Contepomi.

A disposizione: 16 Ignacio Ruiz, 17 Ignacio Calles, 18 Francisco Gomez Kodela, 19 Matias Alemanno, 20 Bautista Pedemonte, 21 Gonzalo Garcia, 22 Matias Moroni, 23 Santiago Cordero.

17:50

Italia, la formazione ufficiale di Quesada

ITALIA: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Martin Page-Relo, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Mirco Spagnolo. Ct: Quesada.

A disposizione: 16 Giacomo Nicotera, 17 Danilo Fischetti, 18 Simone Ferrari, 19 Dino Lamb, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Garbisi, 22 Tommaso Allan, 23 Marco Zanon.

17:40

Italia-Argentina, i precedenti

Sono 24 le sfide tra Italia e Argentina. I sudamericani sono in netto vantaggio, con diciassette successi, contro i cinque degli azzurri. L'ultima vittoria della Nazionale risale al 2008, quando si impose a Cordoba.

17:30

Italia-Argentina, dove vederla in tv e streaming

Il match tra Italia e Argentina, valevole per le Autumn Nations Series, si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine con inizio alle ore 18:40 e sarà visibile su Sky, al canale 204 su Sky Sport Arena e in chiaro su Tv8. Sarà possibile vedere la gara anche in streaming su Now, Sky Go e tv8.tv.

