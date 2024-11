Rugby, la Georgia sfida l'Italia: "Abbiamo già battuto gli azzurri e da allora..."

"Salutiamo l’Italia! Siamo contenti di avere ancora una volta l'opportunità di giocare la partita con una delle squadre più forti del mondo e speriamo che questa festa di rugby sia accompagnata da tanta gente sugli spalti". Questo l'auspicio di Ioseb Tkemaladze, Presidente dell'Unione Georgiana del Rugby, alla vigilia della sfida con l'Italia, in programma a Genova domenica 17 novembre e valevole per il secondo turno dell' Autumn series di rugby. "Contro l'Italia abbiamo festeggiato la prima storica vittoria a citta di Batumi nel 2022. È stata davvero una partita incredibile - ha ricordato il presidente Tkemaladze - e una grande festa non solo per il rugby georgiano, ma per l'intero Paese. La sconfitta ha fatto bene anche all'Italia che d quel momento in poi ha migliorato tantissimo il suo stile di gioco ".