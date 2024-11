Italia-Georgia diretta rugby: segui l'Autumn Nations Series LIVE

GENOVA - Dopo la sconfitta incassata a Udine contro l'Argentina c'è un nuovo test match da affrontare per l'Italrugby di Gonzalo Quesada , che oggi (17 novembre, ore 14:40) affronta la Georgia allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella seconda gara delle Autumn Nations Series . Segui la diretta della partita con gli aggiornamenti e le dichiarazioni dei protagonisti in tempo reale.

16:15

64' - Meta di Fusco, Paolo Garbisi trasforma: Italia-Georgia 20-17

Meta di Fusco appena entrato e trasformazione di Paolo Garbisi per il sorpasso azzurro: Italia ora avanti 20-17 sulla Georgia allo stadio Ferraris di Genova.

16:10

60' - Triplo cambio nell'Italia: dentro Bertaccini, Favretto e Fusco

Tripla sostituzione nell'Italia di Quesada: dentro Bertaccini, Favretto e Fusco al posto di Menoncello, Cannone e Alessandro Garbisi.

16:00

54' - Meta di punizione contro la Georgia: Italia a -4 (13-17)

Meta tecnica per l'Italia per un in avanti volontario del numero 14 georgiano Tabutsadze, punito con un cartellino giallo. Gli azzurri potranno sfruttare ora momentaneamente l'uomo in più.

15:59

53' - Quesada cambia tutta la prima linea: triplo cambio azzurro

Quesada cambia tutta la prima linea dell'Italia: dentro Lucchesi, Spagnolo e Ceccarelli al posto di Ferrari, Nicotera e Fichetti.

15:56

52' - Cambio obbligato nella Georgia: fuori

Cambio obbligato per la Georgia, che perde per infortunio il pilone destro Aptsiauri: al suo posto dentro Japaridze.

15:51

49' - L'Italia spinge ma non sfonda: la Georgia si difende

L'Italia spinge in questa prima fase di secondo tempo ma non riesce a sfondare, con la Georgia che finota resiste con un'ottima fase difensiva.

15:43

41' - Via al secondo tempo: Italia-Georgia 6-17

Iniziato il secondo tempo di Italia-Georgia al Ferraris, con gli ospiti avanti 17-6 nel punteggio. Azzurri chiamati alla rimonta per evitare il secondo ko di fila dopo quello incassato con l'Argentina nella prima gara delle Autumn Nations Series.

15:37

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport

È disponibile l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport da scaricare:

- Download per iOS, clicca qui per scaricare

- Download per Android, clicca qui per scaricare

15:27

40+2' - Finito il primo tempo: Italia-Georgia 6-17

Finito il primo tempo al Ferraris, con l'Italia sotto di undici punti (6-17) contro la Georgia, che ha segnato due mete trasformandole poi entrambe. Solo due piazzati messi a segno da Paolo Garbisi per gli azzurri di Quesada.

15:25

40' - Italia, altro infortunio: problemi per Zuliani, ma resta in campo

Problemi per Zuliani, entrato in avvio al posto dell'infortunato capitan Lamaro e ora a sua volta dolorante dopo un contatto duro. Intanto il gioco riprende, con l'azzurro che resta in campo nonostante il problema fisico..

15:21

37' - Ancora meta e trasformazione: la Georgia vola a +11 (6-17)

Buco centrale nell'Italia e ne approfitta la Georgia: grande accelerazione di Niniashvili e meta del capitano Lobzhanidze, con la trasformazione di Matkava che porta gli ospiti a +11 (6-17)

15:17

33' - Nuovo allungo della Georgia con Matkava: Italia sotto 6-10

Nuovo allungo della Georgia con un piazzato calciato da Matkava: palla tra i pali e Italia ora sotto 6-10 al Ferraris di Genova.

15:15

31' - Paolo Garbisi centra i pali: Italia-Georgia 6-7

Piazzato per l'Italia affidato ai piedi di Paolo Garbisi che centra i pali e riporta gli azzurri a -1 dalla Georgia (6-7) sul prato dello stadio Ferraris.

15:12

28' - Piazzato per l'Italia, ma Gallagher sbaglia

Piazzato per l'Italia dalla zona sinistra del campo: a cercare punti per gli azzurri è Gallagher che però non centra i pali. La Georgia resta avanti 7-3.

15:08

24' - Meta e trasformazione per la Georgia: l'Italia è sotto 3-7

Dopo essere passata in vantaggio l'Italia si fa sorprendere dalla Georgia che va in meta con Tabutsadze. Di Matkava poi la trasformazione, con gli azzurri ora sotto 3-7.

15:06

22' - Piazzato di Paolo Garbisi: Italia-Georgia 3-0

Primi punti del match e a segnarli è l'Italia: piazzato di Paolo Garbisi e palla tra i pali, con gli azzurri ora avanti 3-0 sulla Georgia allo stadio Luigi Ferraris.

15:02

18' - Meta sfiorata dall'Italia: Lamb non riesce a schiacciare

Italia vicina alla meta ma ancora a secco: in seguito a una rimessa laterale è Lamb a superare la linea senza però riuscire a schiacciare a terra la palla.

14:56

15' - Non si sblocca il risultato: ancora 0-0 al Ferraris

Non si spezza l'equilibrio al Ferraris, dove il risultato è ancora fermo sullo 0-0: l'Italia ci prova, ma la Georgia è brava a contenere gli azzurri con un'ottima fase difensiva.

14:50

9' - Fase confusa del match: l'Italia non punge

Fase confusa del match, con l'Italia che ha provato fin da subito a spingere sull'acceleratore senza però riuscire a organizzare una fase offensiva efficace.

14:43

3' - Problemi alla spalla per Lamaro: dentro Zuliani al posto del capitano

Subito una sostituzione nell'Italia: out capitan Lamaro per un problema alla spalla, al suo posto il ct Quesada manda in campo Zuliani.

14:40

1' - Italia-Georgia: iniziata la partita

Iniziata Italia-Georgia allo stadio Luigi Ferraris di Genova, test-match valido per la seconda giornata delle Autumn Nations Series.

14:35

Italia-Georgia: squadre in campo e inni nazionali al Ferraris

Italia e Georgia hanno fatto il loro ingresso in campo allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Dopo gli inni nazionali prenderà il via il test match delle Autumn Nations Series.

14:27

Italia-Georgia: le parole del ct azzurro Quesada alla vigilia

"È la partita più importante del mese". Così il coach azzurro Gonzalo Quesada ha definito alla vigilia il test match in programma oggi a Genova contro le Georgia. L'Italrugby sa di dover portare a casa un risultato positivo e nonostante le assenze (out Ange Capuozzo, Lorenzo Cannone, Tommaso Allan, Federico Ruzza) ha tutte le carte in regola per farlo. Di fronte, però, c’è una formazione di alto livello e di esperienza internazionale, considerando che nei Lelos 9 giocatori su 15 titolari militano in Francia.

14:17

I precedenti tra Italia e Georgia: bilancio favorevole agli azzurri

Quella di Genova sarà la quinta sfida assoluta tra Italia e Georgia: il bilancio è di 3 vittorie azzurre e una per i Lelos, con 109 punti segnati dalla formazione italiana e 81 subiti. La prima sfida risale all’11 aprile 1998, qualificazioni mondiali: l’Italia vinse 31-14 a L’Aquila in un match caratterizzato dalla doppietta di Corrado Pilat. È anche la vittoria più larga da parte degli Azzurri. Il secondo incontro risale al 2003: 31-22 in una partita caratterizzata da ben 4 cartellini ai georgiani, un rosso e 3 gialli. Poi altre tre sfide negli ultimi sei anni: nel 2018 a Firenze vinsero gli Azzurri (28-17) a Batumi nel 2022 i Lelos (28-19) e a Genova si prospetta un match difficile e combattuto nella seconda settimana delle Vittoria Assicurazioni Autumn Nations Series.

14:10

Italia-Georgia: le formazioni annunciate alla vigilia

ITALIA: 15 Matt Gallagher; 14 Jacopo Trulla, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Garbisi; 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (c), 6 Sebastian Negri; 5 Dino Lamb, 4 Niccolò Cannone; 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti.

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Mirco Spagnolo, 18 Pietro Ceccarelli, 19 Riccardo Favretto, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Leonardo Marin, 23 Giulio Bertaccini

GEORGIA: 15 Davit Niniashvili; 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Tornike Kakhoidze, 11 Sandro Todua; 10 Luka Matkava, 9 Vasil Lobzhanidze (c); 8 Tornike Jalagonia, 7 Giorgi Tsutskiridze, 6 Ilia Spanderashvili; 5 Giorgi Javakhia, 4 Mikheil Babunashvili; 3 Irakli Aptsiauri, 2 Vano Karkadze, 1 Nika Abuladze.

A disposizione: 16. Luka Nioradze, 17. Giorgi Akhaladze, 18. Luka Japaridze, 19. Lado Chachanidze, 20. Luka Ivanishvili, 21. Gela Aprasidze, 22. Tedo Abzhandadze, 23. Demur Tapladze

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport (download per iOS)

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport (download per Android)

Genova, stadio Luigi Ferraris