Italia, come sta Lamaro dopo l'infortunio: il comunicato della Federugby

GENOVA - Dopo la sconfitta incassata a Udine contro l'Argentina arriva il riscatto nel secondo test match per l'Italrugby di Gonzalo Quesada, che ieri (domenica 17 novembre) ha battuto in rimonta la Georgia (20-17) allo stadio Luigi Ferraris di Genova nella seconda gara delle Autumn Nations Series. A tenere banco però in casa azzurra sono le condizioni fisiche del capitano Michele Lamaro, uscito al 2' della sfida contro Lobzhanidze e compagni per infortunio.