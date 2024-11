Italia-All Blacks rugby: orario e dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Precedenti pesanti, ma c’è tanta voglia di fare bene. L’Italia sfida i fenomeni All Blacks nella gara delle Autumn Nations Series. Si gioca all’Allianz Stadium di Torino, casa della Juve. Un anno fa ai Mondiali francesi, finita la Haka, fu un mezzo tracollo: 14 mete a 2, 96-17 il risultato finale . Questo di stasera è il terzo ed ultimo test match per gli azzurri nelle Autumn Nations Series. L’Italia si presenta dopo il successo in rimonta centrato a Genova domenica contro la Georgia, il quinto in dieci test-match sotto la guida di Gonzalo Quesada che, al momento, vanta sulla panchina azzurra uno score di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte.

Italia-All Blacks, quando si gioca?

Il match di rugby è in programma questa sera alle ore 21:10 all’Allianz Stadium di Torino.

Italia-All Blacks, i precedenti

I precedenti fanno 17-0 per la squadra neozelandese. Non si dimenticano il durissimo 101-3 di Huddersfield nel '99 e il 20-6 davanti agli 80.000 di San Siro nel 2009.

Italia-All Blacks, dove vederlo in tv e in streaming

Il match di rugby tra Italia e All Blacks sarà visibile in diretta su Sky Sport 1 e in chiaro su TV 8. Sarà inoltre trasmesso in streaming su Now Tv e Sky Go.