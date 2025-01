Rugby, il Sei Nazioni torna in chiaro: tutti i dettagli

Un ritorno in chiaro atteso per 22 anni: le partite dell'Italia al Sei Nazioni, il più importante torneo europeo di rugby, si potranno vedere sulla Rai. La tv di Stato ha trovato un accordo con Sky per la trasmissione in simulcast del Sei Nazioni maschile, femminile e Under 20, ma anche per le Autumn Series che vedranno l’Italia confrontarsi con Australia, Sudafrica e Samoa. L'accordo è stato reso noto da Rai e Federazione Italiana Rugby con un comunicato congiunto.