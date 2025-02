Rugby, Fiji sotto shock: licenziata la manager Naulivou per dichiarazioni omofobe

La nazionale femminile di rugby delle Fiji ha licenziato la manager Laijipa Naulivou per dichiarazioni scioccanti e omofobe, ovviamente non il linea con l'etica della federazaione. In una recente intervista ai media locali, l'ormai ex giocatrice e dirigente aveva fatto riferimento ad un "problema gay" all'interno della nazionale. In particolare, Naulivou aveva dichiarato al Fiji Sun: "Chi ha giocato con me sa che non tollero che le donne nel rugby siano gay. Esiste un problema di 'lesbismo', che è un grosso inconveniente". La manager ha provato a spiegarsi aggiungendo di sostenere la necessità dell'allontanamento del tecnico della nazionale e la creazione di una commissione per la selezione della squadra"invece che una persona che pratica il lesbismo sia lì a scegliere le giocatrici. Per me questo non è etico, né giusto" - così Naulivou nell'intervista. Inorridita e spinta dall'opinione pubblica, la federazione ha deciso di allontanarla definitivamente e lo ha reso noto con un duro comunicato. Di seguito la nota della nazionale femminile delle Fiji.