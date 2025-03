Fiamme Oro in campo per il sociale: giornata di sport all’insegna della condivisione

Le Fiamme Oro Rugby scendono ancora una volta in campo per il sociale, pianificando una giornata di sport all’insegna del divertimento e della condivisione . Sabato 22 marzo, presso il campo “Renato Gamboni”, in via Portuense 1680 a Roma (zona Ponte Galeria), il Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale del V Municipio di Roma e il Comitato Regionale Lazio della FIR, ha organizzato la “Giornata d’avviamento al rugby”, coinvolgendo i bambini degli Istituti scolastici del V Municipio di Roma – zona Tor Tre Teste.

Fiamme Oro, spazi per i giovani di ogni età

Le Fiamme Oro, da sempre attente alle problematiche del mondo giovanile ed in particolare alle situazioni di disagio presenti in alcune città italiane, hanno intensificato negli anni il legame con le Federazioni Sportive nazionali del Coni, al fine di realizzare degli spazi per i giovani di ogni fascia di età, dove poter svolgere attività sportive. In questo contesto rientra la zona Tor Tre Teste, che appartiene al V Municipio del Comune di Roma: dalla collaborazione con i rappresentanti istituzionali del predetto Municipio è nata così l’idea di organizzare la “Giornata d’avviamento al rugby”, coinvolgendo i bambini del territorio.

Fiamme Oro, giornata ricca di appuntamenti: il programma

Come anticipato, sarà una giornata ricca di appuntamenti e piena di emozioni, dove verranno omaggiati i valori e sani principi dello sport. In mattinata, presso il “Renato Gamboni”, si svolgeranno, insieme ai tecnici delle Fiamme, attività motorie e propedeutiche al rugby. Non mancheranno momenti ricreativi e ludici. A prendere parte all’iniziativa, oltre ai nostri tesserati e ai bambini della zona Tor Tre Teste, ci sarà anche il minirugby del Sulmona Rugby. Terminate le iniziative mattutine, arriverà un altro momento di convivialità: ai partecipanti e ai loro accompagnatori verrà offerto il pranzo – un piatto di pasta con una bibita – che si potrà consumare presso la nostra Club House. Ma non finisce qui. Alle 14:30 andrà in scena la partita della Prima Squadra delle Fiamme contro il Rugby Lyons, match valevole per la 15^ giornata della Serie A Élite 2024-2025. A corredo dell’evento, insieme alla Federazione Italiana Rugby, è stato organizzato un quadrangolare a “Seven”: oltre al Settore giovanile cremisi, saranno presenti il Sulmona Rugby, il Nea Ostia Rugby e il Rugby Roma Olimpic Club 1930. Le Fiamme Oro Rugby forniranno il servizio del trasporto dal V Municipio di Roma al campo “Renato Gamboni” di via Portuense, a bordo dei mezzi della Polizia di Stato. Al termine della partita tra le Fiamme Oro e il Rugby Lyons i partecipanti saranno riaccompagnati al V Municipio.