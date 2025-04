Il dramma dell'ex campione di rugby: "Non ricordo nulla della mia vita. Quello non ero io..."

Chabal e il problema della memoria: “Non ricordo niente”

L’ex rugbista ha ammesso durante l'intervista: "Non ricordo una sola partita, non ricordo un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato. Non ricordo nemmeno una delle 62 Marsigliesi a cui ho assistito”. Ma non solo. Non ricorda quasi nulla nemmeno della vita privata. Chabal non ricorda nemmeno la nascita della figlia, sottolineando come molti dei suoi ricordi siano frutto di racconti altrui piuttosto che di memorie personali: “Se ricordo la nascita di mia figlia? No. Ho qualche ricordo d'infanzia, ma credo sia perché me li hanno raccontati. Curarmi? Perché farlo, la memoria non tornerà. Sto riscoprendo la mia vita giorno dopo giorno”.