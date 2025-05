Lo Cicero e Abodi insieme in bicicletta: le parole dell'ex rugbysta

ROMA - Una volta era al centro della mischia, oggi si divide fra fornelli, giardinaggio e Sport. Andrea Lo Cicero, ex campione di rugby - con 103 cap con la maglia della Nazionale Italiana - ha condiviso un post sul proprio profilo ufficiale pubblicando una foto in bicicletta con il Ministro dello Sport Andrea Abodi. “Oggi voglio condividere una riflessione sulla mia recente esperienza di pedalata con il ministro Andrea Abodi - scrive Lo Cicero - questa foto non è solo un’immagine di un momento di sport, ma una vera e propria metafora per i giovani e il potere dello sport nel creare legami”.