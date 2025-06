La Federazione Italiana Rugby e UNICEF insieme per aiutare i bambini

Il Mondiale U20 "Italia 2025" darà il via all'impegno sociale

Il primo banco di prova per questa nuova alleanza sarà il Campionato del Mondo U20 di rugby, in programma dal prossimo 29 giugno 2025 proprio in Italia. In occasione del torneo, la FIR supporterà attivamente UNICEF attraverso l'acquisto di kit scuola, strumenti fondamentali per garantire il diritto all'istruzione ai bambini coinvolti in crisi umanitarie. Questi kit aiutano a ricostruire una parvenza di normalità, fornendo spazi sicuri in cui apprendere, crescere e giocare anche in contesti difficili. Andrea Duodo, Presidente della FIR, ha sottolineato l'importanza di questo accordo: "È un onore essere stati scelti da un'organizzazione come UNICEF. Questa collaborazione rispecchia pienamente i valori del rugby: solidarietà, rispetto e impegno. Siamo certi che il nostro movimento risponderà con entusiasmo, a partire dal Mondiale U20 che ci apprestiamo a ospitare." Dello stesso tono le parole di Nicola Graziano, Presidente di UNICEF Italia: "Con FIR al nostro fianco, faremo squadra per aiutare tanti bambini che vivono in emergenza. L'istruzione, anche in contesti di crisi, è un diritto fondamentale e una possibilità concreta di futuro."