"Italian Rugby Day": a Johannesburg il secondo evento del 2025

Prosegue il percorso di promozione del Made in Italy attraverso il rugby azzurro, ambasciatore del brand Italia e della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale UNESCO nel mondo. Mercoledì 2 luglio, presso il quartier generale della Nazionale Italiana Maschile a Johannesburg , sede del raduno in vista del secondo Test Match del Tour Estivo contro il Sudafrica, si è svolto il secondo appuntamento del 2025 con l’“ Italian Rugby Day ”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane – la Federazione Italiana Rugby e l’Ambasciata d’Italia in Sudafrica, si inserisce nel più ampio programma di valorizzazione del sistema Paese, con l’obiettivo di coniugare sport, impresa e diplomazia culturale. Dopo il positivo debutto dello scorso febbraio a Londra, alla vigilia della sfida contro l’Inghilterra valida per il Guinness Sei Nazioni, il format si conferma una vetrina internazionale per il brand Italia, con gli Azzurri nel ruolo di ambasciatori dei valori identitari del rugby e della qualità italiana nel mondo.

Ci sarà anche il mitico Botha

A fare da cornice all’evento, un momento di confronto moderato dal giornalista Neil Andrews, che ha visto la partecipazione di Ross Vintcent, terza linea azzurra con radici sudafricane, accanto a numerose personalità istituzionali: l’Ambasciatore d’Italia in Sudafrica Alberto Vecchi, il Direttore di ICE Johannesburg Giovanni Luca Atena, il Ministro dello Sport, delle Arti e della Cultura della Repubblica del Sudafrica Gayton McKenzie, il CEO di Macron Gianluca Pavanello e la leggenda del rugby sudafricano Naas Botha. “La giornata odierna, oltre a consolidare la partnership pluriennale con ICE, rappresenta un’importante occasione di promozione per il nostro movimento e per le aziende italiane che ci affiancano – ha dichiarato Carlo Checchinato, Direttore Commerciale della Federazione Italiana Rugby – il rugby, con i suoi valori e il suo linguaggio universale, si conferma un efficace strumento di visibilità per il Sistema Italia, contribuendo a rafforzare il posizionamento del nostro Paese anche fuori dal campo”.

Le parole di Vecchi e Atena

“La presenza della Nazionale Italiana Rugby in Sudafrica rappresenta un’opportunità eccellente per promuovere il Made in Italy e rafforzare i legami tra i nostri due Paesi. Il rugby è uno sport che unisce le persone e crea legami duraturi, e sono felice di vedere come la nostra Nazionale stia contribuendo a diffondere la passione per lo sport e la cultura italiana in Sudafrica” ha dichiarato Alberto Vecchi, Ambasciatore d’Italia in Sudafrica. “La presenza della Nazionale Italiana di Rugby in Sudafrica è un’opportunità ideale per promuovere il Made in Italy. La cucina italiana, in particolare, è un ambasciatore eccellente del nostro Paese, e sono sicuro che gli appassionati di rugby sudafricani apprezzeranno la nostra gastronomia tanto quanto il nostro sport” ha dichiarato Giovanni Luca Atena, direttore di ICE Johannesburg.