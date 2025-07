Nuova Maglia dell'Italrugby: marmo del vittoriano e spirito risorgimentale

La maglia ispirata al Marmo Botticino con all’interno del colletto la scritta “Qui si fa l’Italia o si muore”, frase attribuita a Giuseppe Garibaldi durante la battaglia di Calatafimi simbolo dello spirito del coraggio che unisce tutti gli Azzurri. La Federazione Italiana Rugby e Macron hanno presentato ufficialmente i nuovi Game Set 2025-2026, pensati per accompagnare le Nazionali maschili e femminili dell’Italrugby in questa nuova, intensa stagione sportiva. Divise che raccontano un profondo senso di identità nazionale, attraverso riferimenti storici, simboli iconici e scelte cromatiche studiate nei minimi dettagli. Un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, valorizzato dal design ricercato e dall’utilizzo di materiali altamente performanti.

Un design che celebra l’Italia e il Risorgimento

Il cuore creativo di tutti i Game Set 2025/26 è ispirato al Marmo Botticino, lo stesso utilizzato per la costruzione del Vittoriano, monumento nazionale emblema dell’unità d’Italia. La grafica marmorizzata, realizzata in stampa sublimatica tono su tono, rende omaggio a queste venature uniche, che diventano segno distintivo sia della divisa ‘Home’ che di quella ‘Away’. A impreziosire il design, all’interno del colletto della maglia su sfondo dorato, la frase di Garibaldi. Nel retrocollo esterno, la scritta ITALIA in dorato è accompagnata dal tricolore, mentre nella parte posteriore in grafica embossata tono su tono emerge il disegno del Vittoriano. I nuovi kit sono realizzati in Eco Fabric, poliestere 100% riciclato ottenuto da plastica recuperata, dimostrando l’impegno concreto di Macron e F.I.R. per la sostenibilità ambientale.