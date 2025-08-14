Rugby, mondiale femminile: le convocate dell'Italia e tutte le loro speranze

ROMA - La chiamata azzurra è arrivata per 18 avanti e 14 trequarti: sono 32 le giocatrici convocate dal ct Fabio Roselli per prendere parte alla Rugby World Cup 2025, che si terrà in Inghilterra e che vedrà l'Italia femminile impegnata dal 23 agosto, giorno dell’esordio con la Francia al 'Sandy Park' di Exeter (partenza in programma venerdì 15 agosto).
Rugby World Cup 2025, il calendario delle azzurre
Ecco il calendario dei primi impegni dell'Italia al Mondiale femminile di rugby:
Francia-Italia - Sabato 23 agosto 2025 (ore 21:15) al Sandyu Park di Exeter
Italia-Sudafrica - Domenica 31 agosto 2025 (ore 16:30), al Community Stadium di York
Italia-Brasile - Domenica 7 settembre 2025 (ore 15:00) al Franklin’s Garden di Northampton.
Dove vedere le gare dell'Italia in diretta tv e in streaming
Tutte le gare delle azzurre ai Mondiali di rugby saranno trasmesse in tv su Rai Sport e in streaming su RaiPlay: una copertura che permetterà ai tifosi italiani, grazie all’accordo tra Fir e servizio pubblico, di seguire le partite in diretta e in chiaro.
Lo staff e le 32 azzurre convocate per la Rugby World Cup 2025
Avanti:
Ilaria ARRIGHETTI (Stade Rennais Rugby, 62 caps)
Giordana DUCA (Valsugana Rugby Padova, 58 caps)
Valeria FEDRIGHI (Rugby Colorno, 64 caps)
Alessandra FRANGIPANI (Villorba Rugby, 12 caps)
Elisa GIORDANO (Capitana, Valsugana Rugby Padova, 75 caps)
Laura GURIOLI (Villorba Rugby, 16 caps)
Isabella LOCATELLI (Rugby Colorno, 55 caps)
Gaia MARIS (Valsugana Rugby Padova, 39 caps)
Alessia PILANI (Stade Bordelais Rugby, 8 caps)
Alissa RANUCCINI (LOU Rugby, 15 caps)
Sara SEYE (Ealing Trailfinders, 34 caps)
Francesca SGORBINI (ASM Clermont Rugby, 34 caps)
Desiree SPINELLI (Benetton Rugby Treviso, 4 caps)
Emanuela STECCA (Villorba Rugby, 18 caps)
Sara TOUNESI (Stade Bordelais Rugby, 50 caps)
Silvia TURANI (Harlequins, 44 caps)
Vittoria VECCHINI (Valsugana Rugby Padova, 38 caps)
Beatrice VERONESE (RC Toulon, 29 caps)
Trequarti:
Alia BITONCI (Valsugana Rugby Padova, 7 caps)
Gaia BUSO (Villorba Rugby, 3 caps)
Beatrice CAPOMAGGI (Villorba Rugby, 23 caps)
Giada CORRADINI (Montpellier Herault Rugby, 1 cap)
Alyssa D’INCÀ (Blagnac Rugby, 33 caps)
Francesca GRANZOTTO (Exeter Chiefs, 21 caps)
Veronica MADIA (Blagnac Rugby, 58 caps)
Sara MANNINI (Rugby Colorno, 9 caps)
Aura MUZZO (LOU Rugby, 55 caps)
Vittoria OSTUNI MINUZZI (Valsugana Rugby Padova, 41 caps)
Beatrice RIGONI (Sale Sharks, 86 caps)
Michela SILLARI (Valsugana Rugby Padova, 92 caps)
Sofia STEFAN (RC Toulon, 98 caps)
Emma STEVANIN (Valsugana Rugby Padova, 24 caps)
Staff:
Fabio ROSELLI – Head Coach
Francesco IANNUCCI – Defence Coach
Plinio SCIAMANNA – Forward Coach
Michela MERLO – Assistant Coach
Giuliana CAMPANELLA – Team Manager
David FONZI – Video Analyst
Cecilia DI BIAGIO – Medico
Stefano JACOTTI – Medico
Francesco BERARDI – Fisioterapista
Nicola CAMISA – Fisioterapista
Giacomo CHIUSSO – Fisioterapista
Giovanni BIONDI – Preparatore Atletico
Davide BARBIERI – Preparatore Atletico
Andrea BARBIERI – Nutrizionista
Fabio BERALDIN – Capo Delegazione
Alessandro FERRI – Media Manager
Riccardo FERMANI – Content Creator
Gregory SABIN – Fotografo
La carica del ct azzurro Roselli
"Sono molto emozionato di affrontare il mio primo Mondiale seniores e sono fiero di poterlo fare con questa straordinaria Italia - ha detto lo stesso ct azzurro Fabio Roselli -, non potevo chiedere di meglio. Per 7 mesi abbiamo tutti superato ogni piccolo e grande ostacolo per costruire la consapevolezza di quello che serve per essere competitive con le squadre più forti al mondo. Sarà un mondiale di grandissimo livello e sono sicuro che l’Italia, in modo speciale, giocherà per qualcosa che va oltre la competizione sportiva. Abbiamo lavorato molto duramente nella preparazione a questo importante evento sportivo, sviluppando una mentalità di crescita e di evoluzione umana e sportiva; sono soddisfatto del lavoro di tutto lo staff e di tutte le giocatrici; voglio ringraziare in modo particolare tutte le atlete che non partiranno per l’Inghilterra ma che fanno parte della squadra Italia: senza il vostro vitale contributo non avremmo potuto raggiungere questo livello. Grazie!”.
L'orgoglio della capitana Giordano
Queste invece le parole della capitana Elisa Giordano, 75 caps con la maglia della Nazionale, pronta a prendere parte al Mondiale per la terza volta in carriera: “Sono orgogliosa di poter essere la capitana di una squadra come l’Italia. Non vediamo l’ora di partire per l’Inghilterra: siamo cariche e sono sicura che proseguiremo nel buon lavoro che, assieme allo staff, stiamo già facendo. Disputare la terza Coppa del Mondo in carriera è un sogno che si realizza: nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescita enorme del movimento femminile e questo Mondiale è l’esempio più evidente. Sono certa che, a casa o allo stadio, i tifosi non faranno mancare il loro sostegno e il loro affetto incondizionato: mi sento sin da ora di ringraziarli”.
Il videomessaggio del presidente federale Duodo
Alle azzurre ha invece mandato un videomessaggio di auguri Andrea Duodo, presidente della Federazione Rugby: "Volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutte le ragazze che scenderanno in campo alla Rugby World Cup. Veniamo da un cammino molto importante nell'ultimo Sei Nazioni e ci approcciamo a questo Mondiale in Inghilterra, nel Paese dove il rugby è nato, con la certezza che ci toglieremo tantissime soddisfazioni. Mi auspico che eguaglierete il record dell'ultima Coppa del mondo. Io sono e sarò sempre al vostro fianco. Forza azzurre".
