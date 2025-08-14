Rugby, mondiale femminile: le convocate dell'Italia e tutte le loro speranze

"Sono molto emozionato di affrontare il mio primo Mondiale seniores e sono fiero di poterlo fare con questa straordinaria Italia - ha detto lo stesso ct azzurro Fabio Roselli -, non potevo chiedere di meglio. Per 7 mesi abbiamo tutti superato ogni piccolo e grande ostacolo per costruire la consapevolezza di quello che serve per essere competitive con le squadre più forti al mondo. Sarà un mondiale di grandissimo livello e sono sicuro che l’Italia, in modo speciale, giocherà per qualcosa che va oltre la competizione sportiva. Abbiamo lavorato molto duramente nella preparazione a questo importante evento sportivo, sviluppando una mentalità di crescita e di evoluzione umana e sportiva; sono soddisfatto del lavoro di tutto lo staff e di tutte le giocatrici; voglio ringraziare in modo particolare tutte le atlete che non partiranno per l’Inghilterra ma che fanno parte della squadra Italia: senza il vostro vitale contributo non avremmo potuto raggiungere questo livello. Grazie!”.

L'orgoglio della capitana Giordano

Queste invece le parole della capitana Elisa Giordano, 75 caps con la maglia della Nazionale, pronta a prendere parte al Mondiale per la terza volta in carriera: “Sono orgogliosa di poter essere la capitana di una squadra come l’Italia. Non vediamo l’ora di partire per l’Inghilterra: siamo cariche e sono sicura che proseguiremo nel buon lavoro che, assieme allo staff, stiamo già facendo. Disputare la terza Coppa del Mondo in carriera è un sogno che si realizza: nel corso degli anni abbiamo assistito a una crescita enorme del movimento femminile e questo Mondiale è l’esempio più evidente. Sono certa che, a casa o allo stadio, i tifosi non faranno mancare il loro sostegno e il loro affetto incondizionato: mi sento sin da ora di ringraziarli”.

Il videomessaggio del presidente federale Duodo

Alle azzurre ha invece mandato un videomessaggio di auguri Andrea Duodo, presidente della Federazione Rugby: "Volevo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutte le ragazze che scenderanno in campo alla Rugby World Cup. Veniamo da un cammino molto importante nell'ultimo Sei Nazioni e ci approcciamo a questo Mondiale in Inghilterra, nel Paese dove il rugby è nato, con la certezza che ci toglieremo tantissime soddisfazioni. Mi auspico che eguaglierete il record dell'ultima Coppa del mondo. Io sono e sarò sempre al vostro fianco. Forza azzurre".