Il messaggio da brividi di Ranieri alla nazionale femminile di rugby

Una carica speciale attraverso un video emozionale, questa l'iniziativa della Federazione Italiana Rugby in vista della World Cup 2025 in programma a giorni in Inghilterra e che vedrà l' Italia femminile debuttare il 23 agosto contro la Francia. "Dall'Italia, per l' Italrugby , verso il Mondiale. Un'esperienza unica, una moltitudine di emozioni, un solo messaggio: forza Azzurre". Questo il post sul profilo ufficiale ig della FIR a corredo della carrellata di frasi di incoraggiamento da parte di sportive e sportivi italiani, tra le quali spicca il discorso da brividi di Claudio Ranieri .

"Divertitevi e siate unite"

Come se si trovasse nello spogliatoio della sua Roma, come in uno dei tanti che vissuto nella sua lunghissima carriera da allenatore, Ranieri guarda idealmente negli occhi le giocatrici dell'Italia femminile e trova le parole giuste per toccare le loro corde: "Salve ragazze, state per affrontare un campionato del Mondo, una cosa meravigliosa per chi riesce a farlo, vi ammiro veramente tanto, mettetecela tutta. Date libera passione a tutto quello che avete dentro, ma divertitevi, è la cosa più importante. Se vi divertirete, farete sempre meglio, siate unite, difendetevi l'unca con l'altra, aiutatevi l'una con l'altra, e che vinca il migliore, sempre".