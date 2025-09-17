Manuel Zuliani ospite della Juventus nell'esordio in Champions League 

TORINO - Mancano poco meno di due mesi al calcio d’inizio di Italia-Sudafrica in programma sabato 15 novembre alle 13.30 all’Allianz Stadium di Torino. Lo stadio della Juventus - che ha già ospitato per la prima volta una partita di rugby internazionale lo scorso anno quando l’Italia ha affrontato gli All Blacks - ha avuto un primo assaggio della palla ovale nella serata di martedì 16 settembre. In occasione dell’esordio della Juventus nell’edizione 2025/26 della Champions League, l’azzurro Manuel Zuliani - 35 caps e 3 mete segnate con Italrugby - è stato ospite della squadra di casa andando a svolgere una serie di attivazioni nel pre-partita con Sky Sport prima, a bordo campo, e successivamente nel cuore dello stadio insieme ai tifosi dove Zuliani ha partecipato ad un quiz - a tema rugby - che ha messo in palio una maglia della Nazionale, con l’azzurro che ha ricevuto la terza maglia stagionale dei bianconeri personalizzata con il suo nome.
Zuliani, grande accoglienza allo Stadium
L’azzurro è stato accolto dagli applausi dei tifosi presenti allo Stadium che, al termine dell’attività, si sono fermati con Zuliani per la classica seduta di selfie e autografi prima di assistere allo spettacolare pareggio per 4-4 nel match tra Juventus e Borussia Dortmund valido per la prima giornata di Champions League.