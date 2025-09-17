Manuel Zuliani ospite della Juventus nell'esordio in Champions League 

TORINO - Mancano poco meno di due mesi al calcio d’inizio di Italia-Sudafrica in programma sabato 15 novembre alle 13.30 all’Allianz Stadium di Torino. Lo stadio della Juventus - che ha già ospitato per la prima volta una partita di rugby internazionale lo scorso anno quando l’Italia ha affrontato gli All Blacks - ha avuto un primo assaggio della palla ovale nella serata di martedì 16 settembre. In occasione dell’esordio della Juventus nell’edizione 2025/26 della Champions League, l’azzurro Manuel Zuliani - 35 caps e 3 mete segnate con Italrugby - è stato ospite della squadra di casa andando a svolgere una serie di attivazioni nel pre-partita con Sky Sport prima, a bordo campo, e successivamente nel cuore dello stadio insieme ai tifosi dove Zuliani ha partecipato ad un quiz - a tema rugby - che ha messo in palio una maglia della Nazionale, con l’azzurro che ha ricevuto la terza maglia stagionale dei bianconeri personalizzata con il suo nome.