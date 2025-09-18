Rugby e solidarietà: la palla ovale unisce i veterani per un mondo senza sclerosi multipla

Sabato 20 settembre 2025, il Campo dell’Unione Rugby Capitolina ospita la seconda edizione del torneo di beneficenza a favore di AISM Roma. La giornata vedrà 10 squadre di veterani e grandi nomi del rugby italiano sfidarsi per una causa nobile, unendo lo spirito sportivo a iniziative di solidarietà e inclusione.

Un Terzo Tempo per il Terzo Settore

Dopo il successo della prima edizione, torna l’evento “Rugby Charity Match Veterans”, promosso dall'Unione Rugby Capitolina (URC) per raccogliere fondi a favore di AISM Roma, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla. La manifestazione, in programma per sabato 20 settembre 2025, si svolgerà presso il campo dell’URC in via Flaminia 867, trasformando la passione per la palla ovale in un'importante occasione di sensibilizzazione e solidarietà.

La giornata prenderà il via alle ore 15:30 con un torneo che vedrà la partecipazione di 10 squadre della categoria Old. A rendere l'evento ancora più speciale, ogni squadra sarà affiancata da un ex-giocatore della Nazionale italiana, tra cui i testimonial d'eccezione Mauro e Mirco Bergamasco, insieme a nomi come Giulio Toniolatti, Nicola Pomilio, Riccardo Bocchino e altri campioni.

Oltre il campo: festa e solidarietà

In pieno spirito rugbistico, il torneo si concluderà con l'immancabile "Terzo Tempo", aperto a giocatori e pubblico. Dalle ore 20:00, sarà possibile godersi il punto birra e l'Hosteria del Campo, seguendo l'estrazione della "Riffa Solidale" alle 21:30. La serata culminerà con un DJ Set, pronto a far ballare tutti i partecipanti fino a tarda sera. L'ingresso all'evento è libero e aperto a tutti.

Durante la manifestazione, l’area antistante i campi sarà animata da diverse attività. Saranno organizzati giochi con la palla ovale per i bambini, e saranno graditi ospiti i ragazzi di Ares Asd Wheelchair Rugby Roma, per promuovere lo sport senza barriere. Sarà inoltre allestito un punto AISM dove i volontari raccoglieranno fondi per la causa.

Un impegno concreto per AISM Roma

L'evento non è solo una celebrazione dello sport, ma un atto di solidarietà con obiettivi ben precisi. Grazie ai 7.000€ raccolti nella prima edizione, AISM Roma ha potuto potenziare i servizi di supporto alla mobilità per i malati. I fondi che saranno raccolti in questa seconda edizione andranno a rinforzare ulteriormente questo servizio, con l'obiettivo di garantire oltre 400 trasporti annuali, attraverso una cooperativa specializzata con mezzi attrezzati. L’evento è supportato da numerosi partner e sponsor, tra cui Alessandra Bevilacqua Private Banker San Paolo Invest, Main Partner.

Il “Rugby Charity Match Veterans” si conferma così una giornata indimenticabile, in cui il mondo del rugby, unito dalla passione, scende in campo per "un mondo libero dalla sclerosi multipla".