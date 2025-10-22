La Rugby Roma sostiene la ricerca: in campo con "CDKL5-Insieme verso la cura"

ROMA - Un bel gesto quello compiuto dalla Rugby Roma , che in occasione della prima giornata di Serie A a L'Aquila è scesa in campo cmostrando così sulla schiena un logo speciale: “CDKL5 - Insieme verso la cura”. e domenica prossioma (26 ottobre), in occasione dell’esordio casalingo con il Civitavecchia (ore 14.30 a Tor Pagnotta), prima del calcio d’inizio la Rugby Roma e l’associazione presenteranno ai tifosi e alle famiglie questa collaborazione (CDKL5 - Insieme verso la cura: “Profondamente grati per lo spirito di squadra”) e i giocatori indosseranno nel riscaldamento le magliette dedicate alla causa dei bambini colpiti dalla rara malattia genetica.

Cos'è il disordine da deficit di CDKL5

Il disordine da deficit di CDKL5 è una malattia genetica rara che colpisce sia bambini che bambine (anche se queste ultime sono più numerose) e causa gravi problemi di sviluppo motorio e neurologico, inclusa l’epilessia. La maggior parte di questi bambini non può camminare, parlare o nutrirsi autonomamente. Ad oggi non viene data diagnosi durante la gravidanza, a meno che non venga fatta un’analisi specifica e non di routine. Non è considerata una patologia ereditaria, ma viene consigliato di fare un’indagine mirata in caso di gravidanze successive. L'identificazione della sindrome è spesso difficile e la diagnosi precoce può essere complicata. A livello mondiale, si stimano circa 1.500 casi diagnosticati. In Italia, secondo il Portale delle Malattie Rare, ci sono almeno 150 pazienti diagnosticati. È probabile che il numero di casi non diagnosticati sia però superiore, a causa della scarsa conoscenza della malattia.

L'iniziativa della Rugby Roma

“Siamo profondamente grati alla Rugby Roma per aver scelto di condividere con noi il valore più autentico di questo sport: lo spirito di squadra. Vedere il logo della nostra associazione ‘CDKL5-Insieme verso la cura’' sulle maglie dei giocatori - dice la presidente Barbara Verdirame - è per noi un’emozione che va oltre il campo: è come vedere la speranza correre, placcare le difficoltà e inseguire la meta della ricerca. Questo gesto di vicinanza trasforma ogni partita in un simbolo di solidarietà e ogni allenamento in un momento di sensibilizzazione. Anche il terzo tempo, con il suo clima di incontro e condivisione, diventa un’occasione per diffondere conoscenza e costruire legami. Sapere che la Rugby Roma scende in campo anche per noi significa molto per le nostre famiglie: ci fa sentire parte di una squadra più grande, uniti nella stessa partita contro la malattia. Questa energia collettiva che ci spinge ancora di più a continuare insieme il cammino verso la cura”. A nome della Rugby Roma invece, il presidente Svevo Valentinis spiega qual è stata la chiave che ha portato il club a decidere di affiancare l’associazione: “Sostegno significa esserci e nel rugby, come nella vita, nessuno va avanti da solo. Sostenere è tendere una mano, condividere il peso, credere nell’altro. È la forza silenziosa che tiene uniti, che fa squadra, che trasforma un gruppo in una famiglia. Il sostegno è il cuore di tutto ciò che vale davvero”.