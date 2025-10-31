Italia, ti ricordi Nick Mallett? Le sue parole sul rugby azzurro fanno emozionare i tifosi: "Esserci è stato..."

Dici Nick Mallett e pensi a un'Italia che giocava ancora al Flaminio ma stava cambiando radicalmente la sua storia. Mallet è stato commissario tecnico dell' Italia dal 2007 al 2011 e oggi è volto televisivo di riferimento in Sudafrica. Ai canali ufficiali Fir è tornato a parlare degli Azzurri alla vigilia della sfida con gli Springboks del 15 novembre a Torino . Con il consueto tono pacato e coinvolgente, l'ex CT ha analizzato l'attuale livello del rugby italiano, il percorso di crescita degli ultimi anni e i ricordi più significativi della sua esperienza alla guida della Nazionale. Secondo Mallett , la chiave dello sviluppo azzurro è stato l'ingresso delle franchigie italiane nella Celtic League , oggi United Rugby Championship : un passaggio che, a suo giudizio, ha alzato drasticamente l'intensità e il ritmo del movimento. "L'Italia ha sempre avuto talento, ma oggi c'è molta più profondità. Se gioca al massimo, può mettere in difficoltà chiunque", ha spiegato, citando tra i giocatori attuali anche Tommaso Menoncello , definito "uno dei migliori centri al mondo".

Focus su Italia-Sudafrica e sull'evoluzione degli Springboks

Mallett ha poi analizzato il match in arrivo contro il Sudafrica, convinto che gli Springboks arriveranno preparati e motivati dopo i segnali di forza visti nei test estivi. Ha sottolineato l'importanza della disciplina, della tenuta in mischia e della gestione del breakdown, aspetti che secondo l'ex CT saranno decisivi per reggere l'urto fisico della squadra campione del mondo. Un passaggio anche sul modello tecnico che ha reso il Sudafrica una macchina così costante e vincente, con un riferimento speciale al lavoro di Rassie Erasmus, artefice della profondità e della solidità del gruppo: "Il punto di forza è avere almeno tre giocatori pronti per ogni ruolo: chi entra ha sempre esperienza internazionale".

"Quegli Azzurri mi hanno cambiato la vita"

Nel corso dell'intervista Mallett si è lasciato andare ai ricordi, ripercorrendo i suoi quattro anni in Italia: la crescita di uomini come Ghiraldini e Zanni, le emozioni del Sei Nazioni, la storica vittoria sulla Francia e la serata indimenticabile al San Siro contro gli All Blacks, quando chi c'era ricorda ancora oggi lo straordinario livello della mischia azzurra. "Allenare l'Italia è stata la migliore esperienza della mia vita", ha confessato. "All'inizio c'era diffidenza, qualcuno pensava che fossi venuto a chiudere la carriera. Ma col tempo si è creato un legame forte, umano, vero. L'addio dopo il Mondiale del 2011 fu molto emozionante". Oggi osservatore privilegiato e commentatore rispettato, Mallett non ha dubbi: l'Italia è sulla strada giusta e ha le qualità per continuare a crescere. E Torino, il 15 novembre, sarà un nuovo banco di prova per confermare ambizioni e identità.