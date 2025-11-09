Italrugby, la gioia di Garbisi: "Azzurri coraggiosi con l'Australia, vittoria di cuore"

UDINE - Esordio stagionale con vittoria per l' Italrugby . Al Bluenergy Stadium di Udine , gli Azzurri hanno battuto con il risultato di 26-19 l' Australia nel primo dei tre Test Match di novembre che vedrà la squadra di Quesada protagonista nelle Quilter Nations Series . Un match sbloccato dai calci piazzati di Paolo Garbisi che ha visto l'Australia ribaltare il risultato con gli Azzurri che nel secondo tempo hanno mostrato una grande reazione realizzando due mete con Lynagh e Ioane , decisive per la vittoria finale. "Abbiamo visto una bella Italia dal primo minuto. Era una cosa che ci eravamo prefissati dall'inizio - ha dichiarato Paolo Garbisi nel post partita del match contro l' Australia - e volevamo iniziare bene. Abbiamo perso un po' il possesso verso la fine del primo tempo facendo qualche errore di troppo nella disciplina, nei punti d'incontro andando a concedere qualche opportunità in più a loro che, da grande squadra, hanno sfruttato".

Italrugby, Garbisi: "Siamo stati coraggiosi. Prestazione di cuore"

"Siamo riusciti a rimanere sempre incollati al punteggio. Quando passano i minuti e sei ancora lì attaccato, inizi a crederci. Abbiamo sfruttato al meglio la superiorità numerica nel secondo tempo - spiega ancora Garbisi - e siamo stati bravi in difesa a reggere contro l'attacco australiano. E' stata una Italia coraggiosa, abbastanza precisa, con tanto cuore ma con alcune cose da mettere al proprio posto per la prossima partita. Vedere che potevamo colpire in attacco e che eravamo sempre vicini nel punteggio ha fatto sì che ci credessimo fino alla fine. Abbiamo continuato a seguire il nostro piano di gioco e alla fine questo ha pagato. Vogliamo controllare tutto quello che è in nostro controllo: gli episodi che accadono non ci riguardano", ha sottolineato il mediano di apertura azzurro.

Quesada mette nel mirino la sfida con il Sudafrica

Gli Azzurri, nella mattinata odierna (domenica 9 novembre), si sposteranno in treno verso Torino dove a partire dalla mattinata di lunedì 10 novembre inizieranno la preparazione verso il secondo Test Match di novembre in programma contro il Sudafrica - terza partita contro i campioni del Mondo in carica nel 2025 - all'Allianz Stadium di Torino sabato 15 novembre alle 13:40 con diretta tv su Sky Sport e Rai.