Il "Rosso Garibaldi" per il nuovo third kit 2025/26 per l'Italia del rugby

Macron e la Federazione Italiana Rugby hanno presentato il nuovo Third Kit 2025/26 , che completa il Game Set a disposizione dalle Nazionali azzurre nel corso della stagione 2025/26 proseguendo nella narrazione già introdotta col lancio delle versioni Home e Away, ovvero un tributo al Risorgimento italiano .

Non poteva, dunque, esserci palcoscenico più adeguato di Genova – e dello scoglio di Quarto che ha fatto da set per la campagna di lancio – per presentare la nuova divisa da gioco, ispirata alla spedizione dei Mille alla quale è dedicata l’inedita scelta cromatica. La maglia è infatti interamente in ‘Rosso Garibaldi’, colore che richiama le giubbe dei garibaldini e che è diventato quindi sinonimo di valori come eroismo e spirito indomito che gli atleti azzurri incarnano alla perfezione sul campo di gioco. Per sottolineare ulteriormente questo omaggio, lo shooting di presentazione di questo kit è stato realizzato proprio a Quarto, con Jacopo Trulla e Alessandro Fusco della Nazionale maschile e Isabella Locatelli e Sara Mannini di quella femminile che hanno posato proprio davanti al monumento ai Mille.

Il nuovo Third Kit della Nazionale di Rugby Italiana farà il proprio esordio in via esclusiva il prossimo 22 febbraio a Lilla contro la Francia, terzo turno del Guinness Men’s Six Nations valido, appunto, per il Trofeo Garibaldi, e nella sfida del Guinness Women’s Six Nations dell’11 aprile.

Così come le versioni Home e Away, anche la maglia Third in Rosso Garibaldi è caratterizzata da un pattern che richiama le venature del Marmo Botticino con cui è realizzato il monumento simbolo dell’unità d’Italia, ovvero il Vittoriano. La grafica, in stampa sublimatica tono su tono, è presente su tutta la maglia e anche sugli shorts blu navy che, insieme ai calzettoni rossi, completano il kit. La maglia ha il collo a polo con profili dorati, come dorato è il tape interno al colletto sul quale è riportata la frase “QUI SI FA L’ITALIA O SI MUORE!”, citazione attribuita a Garibaldi nella battaglia di Calatafimi. L’etichetta nel backneck interno è inoltre personalizzata con i loghi F.I.R. e Macron, e la scritta “Designed in Bologna” che evidenzia come ogni capo sia ideato e realizzato presso il Macron Campus. Sul petto, a destra, il Macron Hero è ricamato in bianco, mentre a sinistra è prtesente lo stemma della Federazione. Nel retrocollo esterno, la scritta ITALIA in oro è accompagnata dal tricolore, mentre nella parte inferiore della schiena è presente in grafica embossata il disegno del Vittoriano.

I nuovi kit sono realizzati in Eco Fabric, poliestere 100% riciclato ottenuto da plastica post consumer, a conferma dell’impegno concreto e condiviso di Macron e F.I.R. per la sostenibilità e rispetto per l’ambiente. I tessuti utilizzati – Eco Bodytex, Eco Armevo e Eco Strong Mesh – garantiscono leggerezza, traspirabilità e resistenza, elementi fondamentali per supportare gli atleti nelle sfide di una stagione che, conclusi questi Test Match, entrerà nel vivo dell’atteso e prestigioso Guinness Six Nations.

Tutti i nuovi kit dell’Italrugby, sia in versione Authentic che Replica, insieme alla linea esclusiva di merchandising e abbigliamento realizzata da Macron per la Federazione Italiana Rugby, sono disponibili sul sito ufficiale macron.com, nella sezione dedicata alla Nazionale Azzurra.

Il nuovo Third Kit sarà inoltre disponibile per l’acquisto anche presso il Macron Sports Hub di Genova (Via Canevari, 162e/r), dove questa sera a partire dalle 17.30 si terrà uno speciale evento di Meet&Greet durante il quale i tifosi avranno occasione di incontrare alcuni giocatori della Nazionale azzurra per foto e autografi.

Macron è un marchio italiano iconico nel mondo dell’abbigliamento sportivo ad alte prestazioni, protagonista di una crescita straordinaria negli ultimi 20 anni. Il successo si fonda su una passione instancabile per il design innovativo, una qualità superiore e tecnologie all’avanguardia. Grazie a una profonda comprensione delle esigenze di squadre, atleti e appassionati, Macron crea prodotti che ispirano le persone a dare il massimo, valorizzando lo spirito di squadra e aiutando ciascuno a diventare la migliore versione di sé stesso.

Il nome Macron deriva dal prefisso greco “μακρο” (makro), che significa “grande”. L’ambizione e l’impegno a crescere sono quindi insiti nel nome stesso. Il logo aziendale, il Macron Hero, rappresenta un atleta che gioisce per aver raggiunto il suo obiettivo e incarna la filosofia del brand: #BecomeYourOwnHero. Il payoff sottolinea che tutti dovrebbero sempre cercare di diventare la versione migliore di sé stessi.

Macron sviluppa il proprio business attraverso tre principali linee di business:

Sponsorizzazioni tecniche: collaborazioni strategiche con squadre sportive, federazioni e organizzazioni, nell'ambito delle quali Macron fornisce abbigliamento sportivo, equipaggiamento e articoli ad alte prestazioni, personalizzati sulle specifiche esigenze di ciascun partner, con la presenza del marchio Macron in primo piano. Questo business stream non solo aumenta la visibilità del brand, ma rafforza anche la posizione di Macron come innovatore leader nell'abbigliamento sportivo.

Teamwear: collezioni di abbigliamento e attrezzature sportive di alta qualità e personalizzabili per le squadre di ogni livello – dal professionistico all’amatoriale - in una vasta gamma di sport. Le collezioni Teamwear comprendono un'offerta completa per le partite, gli allenamenti e il tempo libero, e sono distribuite a livello globale attraverso una rete monomarca di oltre 170 Macron Sports Hub e di negozi multimarca selezionati.

Individual: rientrano in questa linea di business le collezioni Padel e Activewear e la nuova collezione O.N.E., che rappresenta la perfetta fusione tra sport e lifestyle, combinando l'eccellenza dei tessuti tecnici ad alte prestazioni con il fascino della moda e dell'iconico stile italiano.