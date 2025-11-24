Fiamme Oro al fianco di Salvamamme per l’eliminazione della violenza contro le donne 

Si è svolto presso la sede di Lottomatica un incontro formativo che ha visto coinvolte le Fiamme Oro Rugby , Gruppo Sportivo della Polizia di Stato, l’Associazione Salvabebè Salvamamme e i dipendenti dell’azienda. In vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’appuntamento è stato un momento di confronto e condivisione durante il quale sono stati affrontati temi delicati e di grande attualità: l’importanza della presenza, gli strumenti a disposizione, le attività sociali e i progetti realizzati dall’Associazione in collaborazione con le Fiamme Oro. Nel corso dell’incontro i dipendenti, collegati da remoto, hanno potuto rivolgere domande e approfondire curiosità con i relatori. L’iniziativa è stata organizzata da Lottomatica nell’ambito del programma “Become Younique”. L’evento ha registrato un ottimo riscontro, con circa cento persone collegate. Nel ruolo di relatori, hanno partecipato: la Dott.ssa Katia Pacelli, Direttrice dell’Associazione Salvamamme – Psicologa dell’età evolutiva e dello sport, mansione che svolge altresì nelle Fiamme Oro Rugby per quanto riguarda il Settore giovanile; il Sovrintendente della Polizia di Stato e responsabile delle attività sociali delle Fiamme Oro Rugby, Massimiliano Bizzozerro; la Dott.ssa Gabriella Salvatore, sociologa e criminologa dell’Associazione Salvabebè Salvamamme; l’Avvocato Fabio Arrigoni, Associazione Salvabebè Salvamamme; per l’azienda Lottomatica: Giuseppe Marra, Chief Legal Officer, ed Emilia Petrella, Cultural Innovation Manager e Supplier Management & Communication Director.

Il progetto

Nella parte iniziale è stata illustrata una tematica cruciale: l’importanza del progetto “Valigia di Salvataggio…per non tornare indietro”, fornita dall’Associazione Salvamamme, ovvero un kit di prima necessità preparato per le donne che fuggono da situazioni di violenza, contenente abbigliamento, prodotti per l’igiene personale, documenti essenziali e informazioni utili. L’obiettivo principale di tale strumento è quello di fornire un aiuto concreto e immediato nelle prime ore o giorni dopo l’abbandono, aiutando le donne a mettersi in sicurezza in attesa di un supporto più strutturato. La Valigia di Salvataggio offre quindi un piano di azione di emergenza per le donne in fuga ed è strutturato come anticipato per intervenire nelle prime delicatissime ore dall’abbandono della casa nella quale hanno subito violenza o situazioni critiche. Il progetto vuole offrire: assistenza telefonica, beni essenziali, prontuari numeri utili ai quali rivolgersi in situazioni di emergenza, es. 1522 numero del Ministero per le Pari Opportunità, e in caso di necessità assistenza psicologica d’urgenza, informazioni legali di primo intervento, sim telefonica e un telefono, un luogo sicuro – eventuale accesso in un luogo di protezione nelle prime ore, accompagnamento durante i trasferimenti più a rischio.

I dati

I dati dall’aprile 2014 al novembre 2025: 4182 valigie e “valigine” consegnate a donne vittime di violenza e ai loro bambini; 1172 “valigine” per i figli minori da 0 a 18 anni; 1344 donne e 876 bambini sono scappati con le proprie madri che hanno usufruito del progetto e dei relativi servizi; 10010 giocattoli consegnati; tra 30 e 49 anni il range d’età delle donne sostenute dal progetto. La provenienza dell’utenza seguita è così costituita 23% Europa, 17% paesi dell’Africa, 14% America del Nord Latina e 84% dall’Asia, il 42% sono italiane; 760 sono state le consulenze legali e psicologiche, 50 sono stati gli accompagnamenti in sicurezza in luoghi “delicati” (come tribunali, abitazioni, scuole per andare a prendere i bambini) effettuati sia direttamente che tramite le associazioni partner. Per il progetto “Valigia di Salvataggio… per non tornare indietro”, nel corso degli anni sono stati stipulati vari protocolli con una forte impronta istituzionale. Al riguardo ricordiamo il protocollo con la Polizia di Stato, con la partnership delle Fiamme Oro Rugby.

Contro la violenza sulle donne

È fondamentale parlare, proprio nei luoghi che viviamo ogni giorno, delle problematiche che affliggono la società moderna. Riconoscere, intuire e comprendere alcuni segnali può davvero fare la differenza. La conoscenza e la sensibilizzazione sul tema rappresentano infatti uno dei punti cardine della collaborazione tra le Fiamme Oro Rugby e l’Associazione Salvamamme. Ascoltare, essere presenti e intervenire tempestivamente sono aspetti determinanti, come è stato più volte evidenziato durante l’incontro. Molto apprezzato anche l’intervento dell’Avvocato Arrigoni, che ha contribuito a chiarire diversi dubbi dal punto di vista giuridico. Così la Dott.ssa Katia Pacelli, che ha illustrato i principali progetti: «Salvamamme è un’associazione di promozione sociale nata nel 1994 che offre un aiuto concreto a migliaia di famiglie in difficoltà, fornendo vestiario, alimenti, libri, giocattoli, lettini, carrozzine, passeggini, oltre a servizi di formazione e consulenza professionale gratuiti. Grazie al sostegno di oltre 5.000 famiglie donatrici e di numerose aziende, anche multinazionali, l’associazione riesce a ricevere tutto ciò che serve per rispondere ai bisogni urgenti di chi non può permettersi acquisti essenziali. Ogni anno Salvamamme sostiene almeno 6.000 persone in condizioni di fragilità socio-economica».