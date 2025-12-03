Mondiali 2027, l'Italia del rugby sorteggiata con il Sudafrica: tutti i gironi

Urna poco benevola per l'Italia del rugby. Nei sorteggi per i Mondiali del 2027, che si sono svolti a Sidney, gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo B, insieme ai campioni in carica del Sudafrica. Completano il sorteggio anche la Georgia e la Romania. L'Italia tornerà a sfidare gli Springboks, dopoil match delle Nations Series di Torino, che si chiuse 14-32. L'ultimo precedente in Coppa del Mondo, risale invece al 2019, quando il Sudafrica si impose 49-3. Tra Italia e Romania c'è un unico precente mondiale, che risale nel 2015: gli azzurri si imposero 32-22. Con la Georgia invece, nessun incrocio nella competizione iridata: l'ultimo confronto risale al test match di Genova del 2024, vinto dagli uomini di Quesada 20-17.