mercoledì 3 dicembre 2025
Mondiali 2027, l'Italia del rugby sorteggiata con il Sudafrica: tutti i gironi

Urna poco benevola per gli azzurri. Nel gruppo B anche Romania e Georgia
1 min

Urna poco benevola per l'Italia del rugby. Nei sorteggi per i Mondiali del 2027, che si sono svolti a Sidney, gli azzurri sono stati inseriti nel gruppo B, insieme ai campioni in carica del Sudafrica. Completano il sorteggio anche la Georgia e la Romania. L'Italia tornerà a sfidare gli Springboks, dopoil match delle Nations Series di Torino, che si chiuse 14-32. L'ultimo precedente in Coppa del Mondo, risale invece al 2019, quando il Sudafrica si impose 49-3. Tra Italia e Romania c'è un unico precente mondiale, che risale nel 2015: gli azzurri si imposero 32-22. Con la Georgia invece, nessun incrocio nella competizione iridata: l'ultimo confronto risale al test match di Genova del 2024, vinto dagli uomini di Quesada 20-17.

Mondiali di rugby: i gironi

Ecco i gironi della Coppa del Mondo di rugby 2027, in programma dal 1 ottobre al 13 novembre 2027 in Australia:

Girone A: Nuova Zelanda, Australia, Cile, Hong Kong.

Girone B: Sudafrica, Italia, Georgia, Romania.

Girone C: Argentina, Fiji, Spagna, Canada.

Girone D: Irlanda, Scozia, Uruguay, Portogallo.

Girone E: Francia, Giappone, Usa, Samoa

Girone F:  Inghilterra, Galles, Tonga, Zimbabwe.

