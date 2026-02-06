La giornata speciale di Soule: dalla Costa d'Avorio all'incontro con la Nazionale

Un sogno che si realizza: Souleymane Koné , per i compagni di squadra Soule, ha incontrato a Roma il centro Tommaso Menoncello e il gruppo della Nazionale, che sta preparando il debutto nel torneo Sei Nazioni. Il rugbista ivoriano, che milita nell'Under 18 dei Briganti di Librino ha vissuto una giornata speciale. Il club siciliano lo ha accolto dopo il suo arrivo a Lampedusa nel 2024, appena quindicenne, al termine di un lungo viaggio attraverso l’Africa.

Soule, la giornata speciale con la Nazionale

Nei giorni scorsi aveva espresso il desiderio di conoscere il trequarti centro della Benetton Rugby a cui Soule si ispira. Le sue parole hanno colpito il Consiglio Federale della FIR che – in coordinamento con i Briganti di Librino e con il Comitato Regionale Siciliano presieduto dall’ex Azzurro Orazio Arancio – ha invitato il giovane atleta a trascorrere con l’Italrugby la vigilia del debutto nel Torneo 2026 contro gli highlanders di Gregor Townsend. Soule ha raggiunto l’Italrugby allo Stadio dei Marmi, assistendo prima alla preparazione per la foto ufficiale e poi, da bordo campo, al Captain’s Run della Nazionale. Dopo la conferenza stampa prepartita, Soule ha infine raggiunto il ritiro azzurro di Via Veneto insieme al capitano Michele Lamaro, pranzando con la Squadra Nazionale e ricevendo da Lamaro e dal suo idolo Tommaso Menoncello un pallone autografato da tutti gli Azzurri.