Coppa Italia di rugby: uno scatto per la finale

La Coppa Italia di rugby si avvicina sempre di più alla sua conclusione: oggi alle 14.30 le ultime quattro squadre rimaste si sfideranno in due semifinali per accedere alla finalissima del 28 febbraio a Reggio Emilia. I quarti giocati a dicembre non hanno prodotto sorprese e hanno visto uscire le due formazioni qualificate dal più agevole gruppo B : il Viadana ha battuto il Vicenza (27-20), mentre le Fiamme Oro si sono imposte nettamente sul Colorno (52-13). Ad attendere i lombardi c’è il Petrarca, dall’altra parte i romani affrontano il Valorugby , completando un quadro di altissimo livello: tutte e quattro sono tra le prime cinque in classifica del Soladria Serie A Elite. L’unica big assente è il Rovigo , terzo al momento dopo 11 giornate ma vincitore sia in campionato sia in coppa nella scorsa stagione.

Petrarca-Viadana

Le semifinali si preannunciano equilibrate, soprattutto quella tra Petrarca e Viadana. Da novembre in poi, i padovani sono stati praticamente infallibili: undici vittorie in dodici partite, solo il Valorugby è riuscito a fermare la loro avanzata. Tra questi successi ce ne sono anche due contro i gialloneri, che nelle gare in questione non sono riusciti ad andare oltre i 7 punti. Il Petrarca, inoltre, è uscito vincitore dall’ultima sfida a eliminazione diretta contro i lombardi: la finale scudetto del 2024. Ma il Viadana non vuole sentirsi sfavorito: negli ultimi mesi ha dimostrato di sentirsi a proprio agio quando affronta le migliori squadre italiane, ottenendo successi prestigiosi con Valorugby, Rovigo e Fiamme Oro. Manca solo una big da sconfiggere, proprio il Petrarca: sarebbe il momento perfetto per completare la collezione.

Valorugby-Fiamme Oro

Nel secondo scontro è difficile non dare i favori del pronostico al Valorugby: i reggiani sono primi in classifica nel Soladria Serie A Elite e sono arrivati secondi nel girone di Coppa Italia, hanno le carte in regola per tornare ad alzare al cielo un trofeo nazionale dopo l’ultimo trionfo in coppa nel 2019. Anche per le Fiamme Oro questa competizione è una grande occasione, visto che in campionato non sarà semplice arrivare ai playoff, ma gli scontri diretti precedenti non sono entusiasmanti: l’ultima vittoria è arrivata nel 2023, da allora cinque ko di fila. Per dimostrare di essere pronti al salto di qualità, i poliziotti cremisi sono chiamati a sbloccarsi contro le squadre più forti, che in stagione li hanno messi spesso in difficoltà.