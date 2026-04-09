Italia di rugby al Sei Nazioni 2027: calendario delle partite e prezzi dei biglietti
La Federazione Italiana Rugby informa che, a partire da giovedì 9 aprile, sono disponibili su TicketOne, ticketing partner ufficiale FIR, i biglietti per le tre gare interne dell’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2027. La prima partita casalinga dell’Italia, reduce dal quarto posto nell’edizione 2026, è in calendario sabato 13 febbraio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Irlanda alle 15.10, secondo turno del Torneo. Poco meno di un mese più tardi – sabato 6 marzo alle 15.10 – la squadra guidata da Gonzalo Quesada ospiterà i campioni in carica della Francia nel match valido per la quarta giornata e per il Trofeo Garibaldi. Sabato 13 marzo, infine, saranno gli Azzurri ad accendere il tradizionale “Super Saturday” che concluderà l’edizione 2027 del Guinness Sei Nazioni ricevendo all’Olimpico il Galles alle ore 15.10.
Dove comprare i biglietti
I prezzi, comprensivi dei diritti di prevendita, partono da 42€ per i settori di curva per la libera vendita. Anche per l’edizione 2027 la Federazione Italiana Rugby riserverà alle Società affiliate ed ai propri tesserati la speciale PromoClub per consentire all’intero movimento di poter vivere la festa e l’atmosfera del Torneo e del Parco del Foro Italico, casa del Peroni Nastro Azzurro Terzo Tempo Village. La Federazione Italiana Rugby ricorda ai propri utenti che l’unica piattaforma autorizzata alla vendita dei biglietti per gli eventi domestici e internazionali organizzati dalla FIR è quella riferibile al partner ufficiale TicketOne, accessibile all’indirizzo federugby.ticketone.it. Tesserati e fan sono invitati a segnalare eventuali altre piattaforme online non autorizzate inviando una email a biglietteria@federugby.it
Il calendario
Questo il calendario completo delle gare casalinghe dell’Italia:
II giornata
Italia v Irlanda – 13.02.27 – ore 15.10
IV giornata Italia v Francia – 06.03.27 – ore 15.10
V giornata Italia v Galles – 13.03.27 – ore 15.10
I prezzi
Questi i prezzi dei biglietti:
Italia v Irlanda e Italia v Francia (Intero/PromoClub)
Curve 42€/20€
Distinti 56€/28€
Tribuna Tevere 87€/47
Tribuna Tevere Centrale 120€/67€
Tribuna Tevere Top 140€/82€
Tribuna Tevere VIP 170€
Tribuna Monte Mario 122€/67€
Tribuna Monte Mario 147€/92€
Italia v Galles (Intero/PromoClub)
Curve 42€/20€
Distinti 56€/28€
Tribuna Tevere 77€/47€
Tribuna Tevere Centrale 112€/67€
Tribuna Tevere Top 127€/82€
Tribuna Tevere VIP 170€
Tribuna Monte Mario 112€/67€
Tribuna Monte Mario 137€/92€