Italia di rugby al Sei Nazioni 2027: calendario delle partite e prezzi dei biglietti

La Federazione Italiana Rugby informa che, a partire da giovedì 9 aprile, sono disponibili su TicketOne, ticketing partner ufficiale FIR, i biglietti per le tre gare interne dell’Italia nel Guinness Sei Nazioni 2027. La prima partita casalinga dell’Italia, reduce dal quarto posto nell’edizione 2026, è in calendario sabato 13 febbraio 2027 allo Stadio Olimpico di Roma contro l’Irlanda alle 15.10, secondo turno del Torneo. Poco meno di un mese più tardi – sabato 6 marzo alle 15.10 – la squadra guidata da Gonzalo Quesada ospiterà i campioni in carica della Francia nel match valido per la quarta giornata e per il Trofeo Garibaldi. Sabato 13 marzo, infine, saranno gli Azzurri ad accendere il tradizionale “Super Saturday” che concluderà l’edizione 2027 del Guinness Sei Nazioni ricevendo all’Olimpico il Galles alle ore 15.10.