Festival Sei Nazioni, gli Azzurrini piegano l'Inghilterra e chiudono da imbattuti

L’Italia U18 di Alessandro Lodi chiude imbattuta il proprio cammino nel Festival Sei Nazioni Maschile di categoria di Vichy, conquistando un’ampia vittoria sui pari età inglesi che si arrendono per 46-26 nella giornata che chiude il trittico di incontri iniziati, per Falchetto e compagni, con la vittoria del 3 aprile contro la Spagna e proseguita quattro giorni dopo con un 23-19 sulla Scozia.

Terzo successo dopo Spagna e Scozia

Nell’uscita finale contro il XV della Rosa, la squadra di Lodi non ha ripetuto gli errori della sfida contro i giovani highlanders, e dopo aver allungato subito sul 17-0 nel primo quarto d’ora con due mete dell’ala del Montpellier Negri e tre centri di Andretti dalla piazzola, hanno tenuto alta la pressione su un avversario che ha cercato a più riprese di reagire e riportarsi sotto nel punteggio, finendo però per cadere nell’indisciplina – tre gialli a fine partita per i bianchi – nel tentativo di contenere le continue ripartenze italiane.

Negri man of the match

A riposo in vantaggio sul 29-7 grazie a due nuove marcature di Mesaglio e Alderighi, gli Azzurrini hanno consolidato il punteggio nel secondo tempo, prima con la terza marcatura di giornata di un Negri in splendida giornata, che ha bucato centralmente la difesa inglese su un pallone di recupero, poi con una meta di punizione che, al giro di boa della ripresa, ha portato lo score sul 46-21, spegnendo ogni residua velleità di ricongiungimento dell’Inghilterra, la cui meta allo scadere ha solo reso meno pesante il passivo.