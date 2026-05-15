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Italrugby al Nations Championship: date, avversari e gli stadi italiani dove giocherà© ANSA

Italrugby al Nations Championship: date, avversari e gli stadi italiani dove giocherà

Lamaro e compagni saranno protagonisti della nuova competizione internazionale che vede la partecipazione delle dodici migliori Nazionali dell'Emisfero Nord e dell'Emisfero Sud
2 min
TagsRugby

L'Italrugby al Nations Championship, la nuova competizione internazionale che vede la partecipazione delle dodici migliori Nazionali dell'Emisfero Nord e dell'Emisfero Sud. Date, stadi e avversari sono già decisi: si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, al Luigi Ferraris di Genova e al Bluenergy Stadium di Udine nel mese di novembre 2026, ricevendo i campioni del mondo in carica del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Il XV di Gonzalo Quesada, che debutterà in luglio nelle gare esterne della prima edizione del Nations Championship contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, ritrova così per il terzo anno consecutivo gli impianti ed i pubblici che hanno ospitato con successo gli appuntamenti autunnali dell'Italia dal 2024.

Gli appuntamento dell'Italrugby

Lamaro e compagni affronteranno gli Springboks sudafricani sabato 7 novembre all'Allianz Stadium di Torino, già protagonisti della sfida del novembre 2025 nella casa della Juventus; una settimana più tardi, sabato 14 novembre, sarà l'Argentina a scendere in campo contro l'Italia in un derby latino che il "Ferraris" di Genova accoglie per la terza volta nella propria storia. Inedito, invece, per il Bluenergy Stadium, lo scontro diretto contro le Fiji, ultimo appuntamento prima delle Finali che, nel fine settimana del 27-29 novembre a Twickenham, determineranno i piazzamenti nell'edizione inaugurale del Nations Championship.

Le parole del presidente Fir Duodo

"Torino, Genova e Udine ci hanno regalato in questi anni momenti indimenticabili. Penso al debutto di un evento non calcistico all'Allianz Stadium con il test-match contro gli All Blacks, alle emozioni della vittoria di Udine contro l'Australia in una cornice vibrante come quella del Bluenergy, al successo fortemente cercata nella battaglia serale di Genova contro la Georgia del 2024. Tre stadi che gli Azzurri hanno imparato a chiamare casa, e dove siamo felici di tornare, collaborando con i club e con le amministrazioni locali, per vivere nuove, grandi emozioni nelle partite interne dell'Italia nella prima edizione del Nations Championship", sottolinea il presidente della Fir, Andrea Duodo.

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