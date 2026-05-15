Italrugby al Nations Championship: date, avversari e gli stadi italiani dove giocherà

L'Italrugby al Nations Championship, la nuova competizione internazionale che vede la partecipazione delle dodici migliori Nazionali dell'Emisfero Nord e dell'Emisfero Sud. Date, stadi e avversari sono già decisi: si giocherà all'Allianz Stadium di Torino, al Luigi Ferraris di Genova e al Bluenergy Stadium di Udine nel mese di novembre 2026, ricevendo i campioni del mondo in carica del Sudafrica, l'Argentina e le Fiji. Il XV di Gonzalo Quesada, che debutterà in luglio nelle gare esterne della prima edizione del Nations Championship contro Giappone, Nuova Zelanda e Australia, ritrova così per il terzo anno consecutivo gli impianti ed i pubblici che hanno ospitato con successo gli appuntamenti autunnali dell'Italia dal 2024.