Ragusa - Tre giornate ricche di attività e iniziative hanno coinvolto la società cremisi, in particolare Massimiliano Bizzozero, responsabile delle attività sociali, la dott.ssa Katia Pacelli, psicologa dell’eta evolutiva e dello sport e Valerio Vicerè, responsabile della preparazione fisica del settore giovanile. Mercoledì, le Fiamme Oro si sono recate a Comiso per partecipare al progetto “Rugby Integrato”, grazie alla collaborazione con il Consorzio Siciliano di Riabilitazione. I ragazzi del C.S.R. hanno partecipato a vari esercizi e percorsi motori finalizzati a promuovere il movimento sano e a sviluppare la coordinazione. È stato anche un momento di divertimento, condivisione e confronto, dando continuità alle attività già proposte nei precedenti incontri. Nella mattinata di giovedì si è svolta, invece, presso la Questura di Ragusa la conferenza stampa del progetto “Sport e Legalità”, nato dalla collaborazione tra la Polizia di Stato — nello specifico la Questura di Ragusa e le Fiamme Oro Rugby — e il Ragusa Rugby, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Alla conferenza, oltre ai rappresentanti del club cremisi, erano presenti il vicario del Questore di Ragusa, dott. Giorgio Rosario Terranova, la dirigente dell’Ufficio IX – Ambito Territoriale di Ragusa, dott.ssa Daniela Mercante, rappresentanti del Ragusa Rugby, dei Comuni coinvolti nell’iniziativa - Ragusa, Modica, Chiaramonte Gulfi, Santa Croce Camerina, Vittoria e da quest’anno hanno aderito ufficialmente al protocollo anche Comiso e Scicli - e delle istituzioni locali. Il progetto nasce con l’obiettivo di utilizzare lo sport come strumento per promuovere e trasmettere ai più giovani principi e valori sani, contribuendo alla formazione di cittadini migliori attraverso il rispetto delle regole, delle istituzioni e della legalità. Come sottolineato dai relatori durante l’incontro, il diritto allo sport e il valore educativo dell’attività sportiva rappresentano aspetti fondamentali per la crescita di bambini e ragazzi.