Il futuro del rugby italiano: Alessandro Benetton saluta Tommaso Menoncello in partenza per Tolosa

Un caloroso saluto e il miglior augurio per la nuova, prestigiosa avventura sportiva che lo attende all'estero. Alessandro Benetton, Presidente di Edizione, ha incontrato presso il centro sportivo La Ghirada di Treviso Tommaso Menoncello, uno dei talenti più cristallini del rugby italiano e internazionale. Un momento speciale che lo stesso Benetton ha voluto immortalare e condividere sui propri canali social.

Il percorso di un talento puro

Classe 2002, Menoncello è oggi uno dei volti più promettenti del rugby mondiale. Nelle ultime sei stagioni ha vestito la maglia del Benetton Rugby, collezionando 75 presenze e 23 mete, diventando al contempo un pilastro fondamentale della Nazionale italiana (con 39 caps e 11 mete all'attivo). Dalla prossima stagione, il giovane azzurro inizierà un nuovo capitolo della sua carriera in Francia, tra le fila dello Stade Toulousain.

"La storia di Tommaso è fatta di anni di allenamento, di persone che hanno creduto in lui e di sogni che non si sono mai spenti. Il talento trova sempre la sua strada quando incontra il contesto giusto a supportarlo. In bocca al lupo, Tommaso!"

— Alessandro Benetton

Investire nei giovani: la filosofia del Gruppo

L'incontro è stato anche l'occasione per ribadire il valore strategico che l'investimento sulle nuove generazioni ricopre per tutto il Gruppo Edizione. Secondo Alessandro Benetton, valorizzare i giovani non è solo una scelta strategica, ma una vera e propria responsabilità identitaria:

"Per Benetton Rugby investire nei giovani è una filosofia e una responsabilità. È parte della sua stessa essenza, perché i risultati più importanti nascono dagli impegni di lungo periodo: è così che si coltiva il talento e si costruiscono, giorno dopo giorno, le proprie traiettorie e le legacy".

Un impegno concreto per il territorio

Questo legame profondo con lo sport e il territorio è supportato da azioni concrete. Nei mesi scorsi, infatti, Edizione ha annunciato un importante investimento di oltre 4 milioni di euro destinato alla realizzazione della nuova tribuna sud dello stadio Monigo di Treviso. Un intervento strutturale che conferma la volontà del Gruppo di sostenere la crescita sostenibile del club e lo sviluppo del movimento rugbistico sia a livello locale che nazionale.