Rugby, la Nazionale azzurra a Tokyo: i giocatori allenatori per un giorno

Primo giorno di allenamento per la Nazionale Italiana Maschile di rugby a Tokyo. Gli Azzurri, arrivati nella capitale giapponese nel tardo pomeriggio di venerdì, affronteranno i padroni di casa del Giappone sabato 4 luglio alle 17.40 locali (10.40 italiane) al Chichibunomiya Stadium nel match valido per l'esordio nel Nations Championship , partita che sarà trasmessa in diretta sui canali di Sky Sport. Mattinata con il gruppo diviso tra avanti e trequarti con una prima parte di lavoro in palestra e - successivamente - focus su riunioni e skills. L'ultima parte della mattinata è stata dedicata ad un allenamento collettivo - indoor - presso la Minami Kasai junior High school. Nel pomeriggio una rappresentanza degli Azzurri ha fatto visita alla squadra di rugby Under 15 e Under 12 che si allena presso la stessa scuola.

Monty Ionae, Louis Lynagh, Paolo Odogwu, Pablo Dimcheff, Malik Faissal insieme al tecnico azzurro delle skills - Philippe Doussy - hanno organizzato un allenamento insieme ai ragazzi presenti condividendo poi alcune esperienze personali e parte della carriera giovanile. "Questi momenti sono importanti. E' un po' come tornare bambini - ha dichiarato Monty Ioane - e sembra quasi di rivivere per qualche istante la nostra adolescenza. Come in passato, siamo stati accolti benissimo in Giappone. L'allenamento di oggi pomeriggio è il minimo che possiamo fare e speriamo che possa essere stata una esperienza utile per i ragazzi presenti. Noi ci siamo divertiti tantissimo e auguriamo loro di poterlo fare ogni volta che scenderanno su un campo da rugby".