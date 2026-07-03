Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 5 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
L'Italia del rugby e il ct Quesada ricevuti all'ambasciata italiana a Tokyo© Getty Images

L'Italia del rugby e il ct Quesada ricevuti all'ambasciata italiana a Tokyo

In vista dell'atteso debutto della squadra nazionale maschile nel Nations Championship contro il Giappone l'Ambasciata d'Italia ha ospitato un incontro speciale
3 min
TagsRugby

Nell'anno delle celebrazioni per il 160° anniversario delle relazioni diplomatiche bilaterali e in vista dell'atteso debutto della squadra nazionale maschile di rugby nel Nations Championship contro il Giappone, in programma a Tokyo domani, sabato 4 luglio, l'Ambasciata d'Italia ha ospitato ieri un incontro speciale volto ad accostare la dimensione culturale e istituzionale ai grandi appuntamenti agonistici internazionali. L'iniziativa, organizzata in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby (Fir) e l'Agenzia Ice, ha coniugato i valori dello sport a cultura, economia e benessere, celebrando al contempo il 50esimo anniversario del primo storico Test Match tra gli Azzurri e i Brave Blossoms, disputato a Padova nel 1976. L'appuntamento ha rappresentato la prosecuzione ideale dell'evento che, nel 2024, ha sostenuto la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco, titolo ufficialmente conseguito nel dicembre 2025.

L'intervento del ct Quesada

La serata si è aperta con i saluti istituzionali dell'ambasciatore d'Italia in Giappone, Mario Vattani, del presidente della Fir, Andrea Duodo, e del ministro dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone, Norikazu Suzuki. A seguire, si è tenuto un dibattito incentrato sul connubio tra sport, scienza e alimentazione come promotori di longevità, con gli interventi del professor Andrea Urbani del Policlinico Gemelli, del ct azzurro Gonzalo Quesada e di Sergio Parisse, storico capitano della Nazionale e attuale assistente allenatore. I relatori hanno approfondito il valore dei regimi nutrizionali bilanciati e della dieta mediterranea non solo per le prestazioni degli atleti d'elite, ma come modello globale di benessere e prevenzione per le società contemporanee. "Lietissimi di accogliere nuovamente la Federazione Italiana Rugby. Nell'anno in cui celebriamo i 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, lo sport si conferma uno straordinario strumento di dialogo, capace di creare legami duraturi e di trasmettere valori", ha dichiarato Vattani.

Le parole di Vattani

"La presenza della Federazione italiana rugby offre anche l'occasione per valorizzare il contributo della cultura alimentare italiana, riconosciuta come patrimonio Unesco, a uno stile di vita sano e longevo, in un momento di particolare intensità della collaborazione bilaterale nel settore agroalimentare. Siamo felicissimi - ha concluso Vattani - della presenza del ministro giapponese dell'Agricoltura Suzuki, che testimonia la solidità del partenariato tra Italia e Giappone, ribadito anche nel recente incontro a Roma tra il presidente del Consiglio Meloni e il primo ministro Takaichi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Rugby

Da non perdere

News rugbyNews altri sport

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS