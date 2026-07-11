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Nations Championship, gli All Blacks travolgono l'Italia nella ripresa: finisce 47-17© EPA

Nations Championship, gli All Blacks travolgono l'Italia nella ripresa: finisce 47-17

Gli azzurri di Quesada chiudono un bellissimo primo tempo, ma nel secondo crollano contro la Nuova Zelanda
1 min
TagsRugbyItalia

Nella seconda giornata del Nations Championship 2026 arriva la seconda sconfitta per l'Italia di Gonzalo Quesada. Gli azzurri, reduci già dal ko di Tokyo contro il Giappone, cedono anche a Wellington contro la Nuova Zelanda per 47-17, con sette mete a due. Così, gli All Blacks rimangono l'unica squadra mai sconfitta dall'Italia nella storia dei confronti internazionali. Peccato, perché l'Italrugby ha giocato meglio rispetto al match d'esordio contro i giapponesi, ma si è sciolta nella ripresa e non ha retto più il confronto. Prossimo e ultimo impegno di questa prima finestra il 18 luglio a Perth contro l'Australia.

All Blacks più forti

È stata una partita a due facce per l’Italia, che ha giocato un grandissimo primo tempo (chiuso 14-10, meta di Menoncello trasformata da Allan, che ha realizzato anche un piazzato), ma ha pagato un inizio di ripresa di grande difficoltà con 4 mete subite tra il 41′ e il 54′ che hanno reso il passivo più pesante di quanto i ragazzi di Quesada avrebbero meritato: alla fine è 47-17 contro un’Italia che comunque ha dato diversi segnali importanti e che è riuscita a giocare sia il primo tempo sia la seconda parte di ripresa alla pari con i neozelandesi.

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