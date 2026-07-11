Nations Championship, gli All Blacks travolgono l'Italia nella ripresa: finisce 47-17

Nella seconda giornata del Nations Championship 2026 arriva la seconda sconfitta per l' Italia di Gonzalo Quesada . Gli azzurri, reduci già dal ko di Tokyo contro il Giappone, cedono anche a Wellington contro la Nuova Zelanda per 47-17 , con sette mete a due. Così, gli All Blacks rimangono l'unica squadra mai sconfitta dall'Italia nella storia dei confronti internazionali. Peccato, perché l'Ital rugby ha giocato meglio rispetto al match d'esordio contro i giapponesi, ma si è sciolta nella ripresa e non ha retto più il confronto. Prossimo e ultimo impegno di questa prima finestra il 18 luglio a Perth contro l'Australia.

All Blacks più forti

È stata una partita a due facce per l’Italia, che ha giocato un grandissimo primo tempo (chiuso 14-10, meta di Menoncello trasformata da Allan, che ha realizzato anche un piazzato), ma ha pagato un inizio di ripresa di grande difficoltà con 4 mete subite tra il 41′ e il 54′ che hanno reso il passivo più pesante di quanto i ragazzi di Quesada avrebbero meritato: alla fine è 47-17 contro un’Italia che comunque ha dato diversi segnali importanti e che è riuscita a giocare sia il primo tempo sia la seconda parte di ripresa alla pari con i neozelandesi.