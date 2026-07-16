Bufera arbitri anche nel rugby: il ct dell'Italia Quesada fa una critica, squalificato per due giornate. La Fir fa ricorso

Bufera arbitri anche nel rugby. Seppur con toni molto molto diversi rispetto a quelli con cui solitamente ci si lamenta nel calcio, il ct della Nazionale, Gonzalo Quesada , aveva sollevato dubbi su alcune decisioni che non lo avevano continto durante la partita contro gli All Blacks . Gli Azzurri cinque giorni fa, nonostante un'ottima prima frazione, sono stati sconfitti 47-17 a Wellington nel match che ha aperto la seconda giornata della fase australe del neo nato Nations Championship. Una partita diretta dall'arbitro francese Luc Ramos con al Tmo il gallese Ben Whitehous e che a Quesada, in alcuni frangenti, non è piaciuta. Oggi è arrivata la batosta che la Fir ha reso nota con un comunicato: "La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della decisione di World Rugby di sospendere il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maschile Gonzalo Quesada per due partite successivamente alle dichiarazioni rilasciate al termine di Nuova Zelanda v Italia, disputata sabato 11 luglio a Wellington. La Federazione ricorrerà in appello".

Squalifica Quesada, il motivo

Ma come mai Quesada è stato squalificato? Nelle motivazioni di World Rugby è spiegato così: "Come concordato nel recente forum Shape of The Game e in vigore da luglio, World Rugby ha introdotto una nuova procedura sanzionatoria per abusi nei confronti degli ufficiali di gara, applicabile a tutte le partite internazionali di rugby che coinvolgono ufficiali di gara nominati da World Rugby. Questa procedura include il Campionato Mondiale Junior di Rugby, la World Rugby Global Series e Challenger, la World Rugby Nations Cup e il Nations Championship, il nuovo torneo d'élite di proprietà e gestito da Six Nations Rugby e SANZAAR. La procedura sanzionatoria mira a ridurre i commenti che spesso sono alla base dell'inaccettabile aumento di insulti e minacce nei confronti degli ufficiali di gara. Nell'ambito di tale procedura, una commissione indipendente composta dal presidente della commissione giudiziaria indipendente e da due membri esperti valuta se una condotta o un commento da parte del personale di una squadra includa, tra le altre cose, accuse di parzialità, pregiudizio, motivazioni improprie, influenze esterne o intento deliberato di influenzare un risultato e/o una condotta che, oggettivamente valutata, l'ufficiale di gara sapeva o avrebbe dovuto sapere che avrebbe minato la fiducia del pubblico. La valutazione dei commenti tiene conto di una vasta gamma di fattori - spiega ancora WR - tra cui la natura e la portata dei commenti, la tempistica, il ruolo di chi li ha espressi e qualsiasi circostanza aggravante, come ad esempio se la condotta abbia portato direttamente a un aumento degli insulti personali nei confronti di un ufficiale di gara. Gli esiti possono variare da "nessun ulteriore provvedimento" a una lettera di orientamento, un richiamo formale o una sanzione automatica ai sensi del regolamento. La procedura si svolge in parallelo con le disposizioni vigenti in materia di cattiva condotta previste dal Regolamento 18 e riconosce il programma di protezione sui social media di World Rugby per ufficiali di gara e giocatori, che ha dimostrato, dal 2023, che una grande percentuale di abusi sui social media inizia con commenti inaccurati sulle prestazioni arbitrali da parte di chi ricopre posizioni di autorità". Spiegato tutto questo, arriva la motivazione della squalifica per Quesada: "In linea con le disposizioni, World Rugby conferma di aver inflitto una sospensione automatica di due partite a Gonzalo Quesada (Allenatore Capo dell'Italia), che include il divieto di svolgere qualsiasi attività il giorno della partita, compresa la presenza allo stadio, a seguito di commenti rilasciati in diretta televisiva e successivamente riportati, dopo la partita del Nations Championship contro la Nuova Zelanda dell'11 luglio. In base a tale procedura, Quesada ha il diritto di impugnare la sanzione dinanzi a una commissione giudiziaria plenaria". Cosa che farà, visto l'appello annunciato dalla Fir. Fino a quel momento, la federazione non rilascerà altri commenti. Oggi nella conferenza stampa di annuncio della formazione per la partita di sabato contro l’Australia sarà presente l’assistente allenatore dei punti d’incontro German Fernandez.

Quesada, cosa aveva detto dopo la Nuova Zelanda

Ma cosa ha detto o avrebbe detto il ct di tanto pesante? In realtà poco. Le critiche sì, ci sono state, ma in un clima di assoluta trasparenza e senza eccessi verbali: "Senza un arbitraggio terribile di Ramos e della sua squadra, che lo ha davvero mal consigliato, lo score non sarebbe stato questo. Prepareremo dieci o quindici clip da inviargli, mi rimane una grande frustrazione di non sapere quale sarebbe stato il risultato in una situazione un po' più logico". Queste le parole a Sky. In conferenza e alle tv inglesi ha ripetuto concetti simili, con qualche specifica in più, e tutto il materiale è stato acquisito da WR: "Credo che un paio di mete non avrebbero dovuto essere convalidate. La nostra meta con Menoncello, quella in cui l’avversario non lo ha lasciato andare nonostante l’ordine dell’arbitro di farlo, era valida. Riguardo al cartellino rosso da 10′ per Niccolò (Cannone, squalificato quattro settimane, ndr), non so, è stato trattenuto a terra dal numero 17 e l’episodio non è nemmeno stato visto. Mi sembra un po’ severo. E poi il giallo al loro numero 10. Ho protestato ad alta voce, ma mi fermo qui, anche se avrei altro da dire. È terribile. E non mi piace mai parlare dell’arbitro. Ma quando vedo gli sforzi che fanno i miei giocatori voglio difenderli". Se la squalifica fosse confermata, Quesada salterebbe le partite di sabato contro l'Australia e quella del 7 novembre a Torino contro il Sud Africa.