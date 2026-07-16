Italia-Australia, scelto il XV azzurro: nove cambi per il Nations Championship, torna Pani

L'Italia è pronta a tornare in campo nel Nations Championship. Lo staff tecnico della Nazionale maschile di rugby ha ufficializzato il XV titolare che affronterà l'Australia sabato 18 luglio all'HBF Park di Perth, con calcio d'inizio alle 18:10 locali (12:10 italiane). Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Quello di Perth sarà il 23° confronto tra Italia e Australia. Gli ultimi due precedenti, disputati a Udine e Firenze, hanno visto gli azzurri imporsi sui Wallabies. L'ultima sfida giocata in Australia risale invece al tour estivo del 2017, quando i padroni di casa vinsero 40-27 a Brisbane.