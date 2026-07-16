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Italia-Australia, scelto il XV azzurro: nove cambi per il Nations Championship, torna Pani© Getty Images

Italia-Australia, scelto il XV azzurro: nove cambi per il Nations Championship, torna Pani

Quesada rivoluziona la formazione dopo la sfida con la Nuova Zelanda. Sabato a Perth gli azzurri sfidano i Wallabies nella terza giornata del torneo
2 min
TagsRugbyItalia

L'Italia è pronta a tornare in campo nel Nations Championship. Lo staff tecnico della Nazionale maschile di rugby ha ufficializzato il XV titolare che affronterà l'Australia sabato 18 luglio all'HBF Park di Perth, con calcio d'inizio alle 18:10 locali (12:10 italiane). Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su TV8. Quello di Perth sarà il 23° confronto tra Italia e Australia. Gli ultimi due precedenti, disputati a Udine e Firenze, hanno visto gli azzurri imporsi sui Wallabies. L'ultima sfida giocata in Australia risale invece al tour estivo del 2017, quando i padroni di casa vinsero 40-27 a Brisbane.

Il XV dell'Italia

15 Lorenzo Pani; 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Odogwu, 11 Monty Ioane; 10 Paolo Garbisi, 9Alessandro Garbisi; 8 Ross Vintcent, 7 Michele Lamaro (cap.), 6 Riccardo Favretto; 5 Federico Ruzza, 4 Giulio Marini; 3Marco Riccioni, 2 Gianmarco Lucchesi, 1 Muhamed Hasa.

Il XV dell'Australia

15 Tom Wright; 14 Max Jorgensen, 13 Joseph-Aukuso Suaalii, 12 Len Ikitau, 11 Harry Potter; 10 Declan Meredith, 9Ryan Lonergan; 8 Harry Wilson (cap.), 7 Carlo Tizzano, 6 Rob Valetini; 5 Jeremy Williams, 4 Josh Canham; 3 Allan Alaalatoa, 2 Brandon Paenga-Amosa, 1 Angus Bell.

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