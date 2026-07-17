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Quesada, squalifica ridotta dopo la frase sugli arbitri: il comunicato ufficiale © Getty Images

Quesada, squalifica ridotta dopo la frase sugli arbitri: il comunicato ufficiale

La sanzione per il ct azzurro è stata portata a una sola partita: "
2 min
TagsRugbyItalia

"La Federazione Italiana Rugby informa che il Commissario Tecnico della Squadra Nazionale Maschile Gonzalo Quesada è apparso oggi a Perth in udienza di fronte a un panel indipendente per affrontare il procedimento disciplinare successivo alle due settimane di squalifica proposte da World Rugby per le dichiarazioni rilasciate nel post-partita di Nuova Zelanda-Italia. Dopo aver esaminato le memorie presentate da Quesada il panel – presi in considerazione tutti gli aspetti e le attenuanti del caso – ha ritenuto appropriato ridurre la sanzione a una sola partita". È quanto si legge nel comunicato della FIR in merito allo sconto di pena del ct azzurro.

Le parole di Quesada

Il CT Gonzalo Quesada, a conclusione del procedimento, ha rilasciato la seguente nota: "Le mie dichiarazioni sono state fatte nell’emozione del momento, quando i miei pensieri erano rivolti solo ai miei giocatori ed al rammarico che stavano provando dopo un test-match tanto intenso come quello contro la Nuova Zelanda. Questo spiega la mia reazione, ma non la scusa. Mi sono scusato privatamente con Luc Ramos e voglio farlo pubblicamente: è un arbitro che merita di dirigere a questo livello ed ho il massimo rispetto per lui così come per tutti gli ufficiali di gara. Le discussioni relative all’arbitraggio dovrebbero svolgersi nei luoghi appropriati, e non in pubblico: le parole di noi allenatori e dei giocatori hanno un peso e possono contribuire a critiche o abusi nei confronti degli arbitri, in particolare sui social media, e mi dispiace profondamente se le mie dichiarazioni hanno avuto un ruolo in questo. Nel corso della mia carriera, come giocatore prima e oggi come allenatore, ho sempre cercato di rappresentare i valori del nostro sport con rispetto, integrità e umiltà e resto pienamente impegnato a farlo".

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