Australia-Italia diretta Nations Championship rugby: segui il match di oggi LIVE
Contro l’Australia sarà un’Italia completamente diversa rispetto a quella vista contro Giappone e Nuova Zelanda. Vuoi per gli uomini che scenderanno in campo, vuoi per l’avversario. Un’Italia, dunque, che in questa terza partita del Nations Championship va in cerca di risposte e anche di conferme. Già perché oggi (sabato 18 luglio) ci sarà la sfida contro i padroni di casa, alla ricerca della prima vittoria del 2026 dopo sei ko di fila. Segui in diretta il match.
12:39
Annullata la meta dell'Australia
Jorgensen, tutto solo, firma la meta che vale il 24-5 per l'Australia, ma l'arbitro annulla dopo la review.
12:33
Si sblocca l'Italia
Capitan Lamaro sblocca il punteggio dell'Italia dopo la review dell'arbitro: 19-5.
12:28
Ancora Australia: 19-0
L'Australia non sbaglia il calcio e sale 19-0. Primo affaccio dell'Italia nei 22 metri ma senza pretese.
12:22
Soffre l'Italia, l'Australia allunga
Wright si inserisce e trascina l'Australia sul 10-0: sono partiti forte i padrone di casa, mentre l'Italia sta subendo l'avvio deciso degli avversari.
12:16
Meta Australia
Prima meta dell'Asutralia che sblocca il punteggio e si porta sul 5-0.
12:11
Italia e Australia in campo, si parte!
Inizia ora la sfida dopo gli inni nazionali, si parte!
12:05
Lamaro: "Chi ha esordito merita un posto in questa Italia"
Lamaro sulla formazione: "La finestra estiva è sempre una parte importante della stagione: alcuni giocatori sono rimasti a riposo e c’è l’opportunità per altri di mettersi in gioco. I tre giocatori che hanno esordito hanno dimostrato di meritare un posto in Nazionale, ma devono essere supportati anche dalle prestazioni in campo. Creare un gruppo allargato è un obiettivo che poi ti aiuta a essere competitivo quando hai delle assenze importanti".
11:53
Le parole del capitano Lamaro
Alla vigilia ha parlato capitan Michele Lamaro: "L’Australia viene da due buone partite con Francia e Irlanda. La sfida contro di loro è una grande opportunità per riscattare un inizio mediocre. È arrivato il momento di mettere tutto insieme e spingere per 80 minuti". Poi spiega il contesto e della manifestazione: "Queste partite fanno parte di un torneo in cui c’è una classifica e in cui non siamo ancora riusciti a fare punti, e questo pesa tanto".
11:38
I precedenti tra Italia e Australia
Quello di oggi sarà il 23° confronto (20 vittorie australiane e 2 italiane), l’ultimo a Udine è terminato con la vittoria dell’Italia per 26-19.
11:23
Come arriva l'Italia
Gli azzurri, come gli australiani, vengono da due sconfitte e cercano la prima gioia di questa prima parte di torneo. Quesada, la cui squalifica è stata ridotta a una giornata, manderà in campo una formazione profondamente rinnovata, condizionata dagli infortuni e dalla squalifica di Niccolò Cannone.
11:23
Dove e a che ora vedere l'Italia
All’HBF Park di Perth (dove inizierà la Coppa del Mondo 2027 e sede della terza e ultima partita) alle 12.10 italiane andrà in scena Australia-Italia. La diretta tv sarà su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8.