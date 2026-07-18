Australia-Italia diretta Nations Championship rugby: segui il match di oggi LIVE

Contro l’Australia sarà un’Italia completamente diversa rispetto a quella vista contro Giappone e Nuova Zelanda. Vuoi per gli uomini che scenderanno in campo, vuoi per l’avversario. Un’Italia, dunque, che in questa terza partita del Nations Championship va in cerca di risposte e anche di conferme. Già perché oggi (sabato 18 luglio) ci sarà la sfida contro i padroni di casa, alla ricerca della prima vittoria del 2026 dopo sei ko di fila. Segui in diretta il match .

12:39

Annullata la meta dell'Australia

Jorgensen, tutto solo, firma la meta che vale il 24-5 per l'Australia, ma l'arbitro annulla dopo la review.

12:33

Si sblocca l'Italia

Capitan Lamaro sblocca il punteggio dell'Italia dopo la review dell'arbitro: 19-5.

12:28

Ancora Australia: 19-0

L'Australia non sbaglia il calcio e sale 19-0. Primo affaccio dell'Italia nei 22 metri ma senza pretese.

12:22

Soffre l'Italia, l'Australia allunga

Wright si inserisce e trascina l'Australia sul 10-0: sono partiti forte i padrone di casa, mentre l'Italia sta subendo l'avvio deciso degli avversari.

12:16

Meta Australia

Prima meta dell'Asutralia che sblocca il punteggio e si porta sul 5-0.

12:11

Italia e Australia in campo, si parte!

Inizia ora la sfida dopo gli inni nazionali, si parte!

12:05

Lamaro: "Chi ha esordito merita un posto in questa Italia"

Lamaro sulla formazione: "La finestra estiva è sempre una parte importante della stagione: alcuni giocatori sono rimasti a riposo e c’è l’opportunità per altri di mettersi in gioco. I tre giocatori che hanno esordito hanno dimostrato di meritare un posto in Nazionale, ma devono essere supportati anche dalle prestazioni in campo. Creare un gruppo allargato è un obiettivo che poi ti aiuta a essere competitivo quando hai delle assenze importanti".

11:53

Le parole del capitano Lamaro

Alla vigilia ha parlato capitan Michele Lamaro: "L’Australia viene da due buone partite con Francia e Irlanda. La sfida contro di loro è una grande opportunità per riscattare un inizio mediocre. È arrivato il momento di mettere tutto insieme e spingere per 80 minuti". Poi spiega il contesto e della manifestazione: "Queste partite fanno parte di un torneo in cui c’è una classifica e in cui non siamo ancora riusciti a fare punti, e questo pesa tanto".

11:38

I precedenti tra Italia e Australia

Quello di oggi sarà il 23° confronto (20 vittorie australiane e 2 italiane), l’ultimo a Udine è terminato con la vittoria dell’Italia per 26-19.

11:23

Come arriva l'Italia

Gli azzurri, come gli australiani, vengono da due sconfitte e cercano la prima gioia di questa prima parte di torneo. Quesada, la cui squalifica è stata ridotta a una giornata, manderà in campo una formazione profondamente rinnovata, condizionata dagli infortuni e dalla squalifica di Niccolò Cannone.

11:23

Dove e a che ora vedere l'Italia

All’HBF Park di Perth (dove inizierà la Coppa del Mondo 2027 e sede della terza e ultima partita) alle 12.10 italiane andrà in scena Australia-Italia. La diretta tv sarà su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8.

Perth