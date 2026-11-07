Italia-Sudafrica di rugby: formazioni, come vedere in tv e in streaming il Nations Championship

Dopo le prime 3 giornate a luglio, riprende in questi giorni il Nations Championship, il nuovo torneo internazionale di rugby alla prima edizione. L'Italia, sempre sconfitta finora in match giocati tutti in trasferta, riprende la serie autunnale con tre match in casa stavolta: si inizia oggi alle 12.40 all’Allianz Stadium di Torino contro il fortissimo Sudafrica, primo in classifica nel girone Sud a punteggio pieno e campione del mondo in carica. "Se vogliamo essere davvero in partita dobbiamo essere al massimo livello e allo stesso tempo cercare strategie, movimenti e modi di giocare diversi, più imprevedibili - le parole del ct azzurro Gonzalo Quesada - l’anno scorso in due partite su tre siamo riusciti a competere, a Torino a 10 minuti dalla fine eravamo 20-14".

Orario, come vedere in televisione e in streaming la partita

Italia-Sudafrica si giocherà alle ore 12.40 e sarà trasmessa in diretta televisiva su su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su Tv8. La partita del Nations Championship sarà visibile anche in streaming su NOW, SkyGo e su Tv8.it. L’arbitro del match sarà l’irlandese Eoghan Cross, coadiuvato dagli assistenti James Doleman (Nuova Zelanda) e Sam Grove-White (Scozia). Al TMO l’australiano Brett Cronan, al TMO lo scozzese Mike Adamson.

Italia-Sudafrica, formazioni e numeri di maglia

Italia: 15 Mirko Belloni, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Alessandro Fusco, 8 Lorenzo Cannone, 7 Samuele Locatelli, 6 Alessandro Ortombina, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (capitano), 1 Muhamed Hasa.

A disposizione: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Danilo Fischetti, 18 Ion Neculai, 19 Enoch Opoku Gyamfi, 20 Ross Vintcent, 21 Manuel Zuliani, 22 Stephen Varney, 23 Tommaso Allan.

Sudafrica: 15 Damian Willemse, 14 Kurt-Lee Arendse, 13 Jesse Kriel, 12 Damian de Allende, 11 Ethan Hooker, 10 Sacha Feinberg-Mngomezulu, 9 Morne van den Berg, 8 Jasper Wiese, 7 Pieter-Steph du Toit, 6 Siya Kolisi (capitano), 5 Ruan Nortje, 4 Salmaan Moerat, 3 Thomas du Toit, 2 Malcolm Marx, 1 Ox Nche.

A disposizione: 16 Jan-Hendrik Wessels, 17 Gerhard Steenekamp, 18 Wilco Louw, 19 Lood de Jager, 20 Cameron Hanekom, 21 Paul de Villiers, 22 Grant Williams, 23 Manie Libbok.