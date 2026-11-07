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Italia-Sudafrica diretta rugby Nations Championship 2026: segui il match degli azzurri di Quesada LIVE

Nicotera e compagni scendono in campo all'Allianz Stadium di Torino contro gli Springboks campioni del mondo in carica: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 07.11.2026, 11:45 (Aggiornato il 07.11.2026, 12:05)

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TORINO - È il giorno di Italia-Sudafrica, match valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby. All'Allianz Stadium di Torino gli azzurri di Gonzalo Quesada, capitanati da Giacomo Nicotera, sfidano gli Springboks campioni del mondo in carica con tante defezioni e numerose novità. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

12:05

Italia-Sudafrica, arbitra Cross

L’arbitro del match sarà l’irlandese Eoghan Cross, coadiuvato dagli assistenti James Doleman (Nuova Zelanda) e Sam Grove-White (Scozia). Al TMO l’australiano Brett Cronan, al TMO lo scozzese Mike Adamson.

11:55

Italia-Sudafrica, dove vedere il match in tv e streaming

La partita trasmessa in diretta televisiva su su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW, SkyGo e su Tv8.it.

11:45

Nations Championship 2026, Italia-Sudafrica: data e orario del match

La partita tra azzurri e Spingboks, valida per la quarta giornata del Nations Championship 2026, è in programma oggi, sabato 7 novembre, all'Allianz Stadium di Torino a partire dalle ore 12:40.

Allianz Stadium, Torino

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