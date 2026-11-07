Italia-Sudafrica diretta rugby Nations Championship 2026: segui il match degli azzurri di Quesada LIVE

TORINO - È il giorno di Italia-Sudafrica , match valido per la quarta giornata del Nations Championship 2026 di rugby . All' Allianz Stadium di Torino gli azzurri di Gonzalo Quesada , capitanati da Giacomo Nicotera , sfidano gli Springboks campioni del mondo in carica con tante defezioni e numerose novità. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio' .

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Italia-Sudafrica, arbitra Cross

L’arbitro del match sarà l’irlandese Eoghan Cross, coadiuvato dagli assistenti James Doleman (Nuova Zelanda) e Sam Grove-White (Scozia). Al TMO l’australiano Brett Cronan, al TMO lo scozzese Mike Adamson.

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Italia-Sudafrica, dove vedere il match in tv e streaming

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Nations Championship 2026, Italia-Sudafrica: data e orario del match

La partita trasmessa in diretta televisiva su su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su Tv8. Il match sarà visibile anche in streaming su NOW, SkyGo e su Tv8.it.

La partita tra azzurri e Spingboks, valida per la quarta giornata del Nations Championship 2026, è in programma oggi, sabato 7 novembre, all'Allianz Stadium di Torino a partire dalle ore 12:40.

Allianz Stadium, Torino