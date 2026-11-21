17:40

Inno italiano e poi Ciba

Prima l'inno italiano poi la Cibi figiana, il rituale di guerra storico che i giocatori eseguono prima di ogni partita

17:33

Ci siamo quasi

Le squadre scendono in campo. Bellissima la cornice dello stadio di Udine, si parte con gli inni nazionali

17:32

Il pensiero del capitano dell'Italia

Il capitano azzurro Nicotera ha spronato i compagni nella giornata di ieri: "Non possiamo essere soddisfatti della nostra partita contro i Pumas. Come ci ha detto Quesada, ci sono state delle cose positive che dobbiamo portare avanti e bisogna considerare quegli aspetti per lavorare sui lati negativi". Poi ha parlato dei rivali dell’emisfero australe: "È una squadra da temere perché hanno delle individualità incredibili, hanno giocatori che giocano in Francia, nel Top 14, nel Pro D2, quindi campionati di livello internazionale altissimo. Li abbiamo studiati e sappiamo che sarà una partita in cui se perdiamo il controllo loro saranno a proprio agio, quindi dobbiamo essere perfetti nelle nostre esecuzioni, non concedere palloni gratuitamente, i calci relativi al gioco aereo saranno fondamentali".

17:23

Il momento delle Isole Fiji

Anche la squadra di Jake White non è ancora riuscita a vincere in Nations Championship, ma può contare su tanti giocatori che militano nel Top 14 e altri nel Super Rugby

17:00

Le scelte di Quesada

Rispetto alla sfida contro l'Argentina, Quesada ha fatto solo due cambi nella formazione iniziale: Miotti al posto di Garbisi e Ortombina al posto di Ruzza

16:53

Il cammino dell'Italia in Nations Championship

L’Italia finora ha perso contro il Giappone per 27-10, contro la Nuova Zelanda per 47-17, contro l’Australia per 57-10, contro il Sudafrica per 7-66 e contro l’Argentina per 14-19

16:39

La partita in tv

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e in chiaro su Tv8. In streaming su NOW e Tv8.it

16:34

Le formazioni di Italia-Isole Fiji

Italia: 15 Tommaso Allan, 14 Ange Capuozzo, 13 Paolo Odogwu, 12 Leonardo Marin, 11 Monty Ioane, 10 Domingo Miotti, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Alessandro Ortombina, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera (C), 1 Danilo Fischetti

A disposizione: 16 Gianmarco Lucchesi, 17 Muhamed Hasa, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Enoch Opoku Gyamfi, 21 Samuele Locatelli, 22 Alessandro Garbisi, 23 Federico Mori

Isole Fiji: 15 Ponipate Loganimasi, 14 Selestino Ravutaumada, 13 Setareki Bituniyata, 12 Josua Tuisova, 11 Jiuta Wainiqolo, 10 Ben Volavola, 9 Frank Lomani, 8 Nathan Hughes, 7 Kitione Salawa, 6 Mesake Vocevoce, 5 Isoa Nasilasila, 4 Setareki Turagacoke, 3 Luke Tagi, 2 Tevita Ikanivere (C), 1 Peni Ravai

A disposizione: 16 Zuriel Togiatama, 17 Vilikesa Nairau, 18 Marika Parker, 19 Joseva Tamani, 20 Etonia Waqa, 21 Terio Tamani, 22 Caleb Muntz, 23 Iosefo Masi

16:30

Italia-Isole Fiji, l'orario d'inizio

La sfida tra Italia e Fiji, valida per la sesta giornata del Nations Championship, è in agenda alle ore 17.40 al Bluenergy Stadium di Udine

Udine