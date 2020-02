Sei Nazioni, la Francia ufficializza il XV per la sfida all'Italia

Il ct della Francia, Fabien Galthié, ha ufficializzato la formazione dei Bleus che domenica allo Stade de France scenderà in campo contro l'Italia (ore 16, diretta DMAX canale 52) nella seconda giornata del Guinness Sei Nazioni 2020. L'incontro, come tradizione dal 2007 ad oggi, metterà in palio il Trofeo Garibaldi, istituito per celebrare una rivalità sportiva che domenica celebrerà il 44esimo derby latino nella storia delle due nazionali. L'ultima sfida nel Torneo giocata nella capitale francese risale al 2016 (23-21 per i padroni di casa), mentre il precedente piu' prossimo risale allo scorso agosto, in preparazione al Mondiale giapponese, con una netta affermazione dei transalpini per 47-19. La Francia si presenta alla partita con l'Italia dopo aver superato per 24-17 i vice-campioni del mondo dell'Inghilterra domenica scorsa nella partita inaugurale della gestione Galthié. Questo il XV della Francia: 15 Bouthier; 14 Thomas, 13 Vincent, 12 Fickou, 11 Rattez; 10 Ntamack, 9 Dupont; 8 Alldritt, 7 Ollivon (cap), 6 Cros; 5 Willemse, 4 Le Roux; 3 Haouas, 2 Marchand, 1 Baille. In panchina: 16 Mauvaka, 17 Poirot, 18 Bamba, 19 Taofifenua, 20 Palu, 21 Woki, 22 Serin, 23 Jalibert. (Italpress)

