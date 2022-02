Sei nazioni, clamoroso flop dell'Italia: l'Irlanda vince 57-6

DUBLINO (Irlanda) - L'Italia del rugby cade a Dublino al cospetto dell'Irlanda, nel terzo round del Sei Nazioni. Un match in discesa per i padroni di casa, già dalla metà del primo tempo in superiorità numerica, che si conclude per 57-6. Azzurri costretti a una gara di assoluta sofferenza. Dopo il messaggio trasmesso sui maxischermi dell'Aviva Stadium a sostegno dell'Ucraina, bastano appena 4 minuti scarsi all'Irlanda per rompere la linea difensiva azzurra: palla centrale di Sheehan per Carbery, che schiaccia e trasforma la sua stessa meta per il 7-0. L'Italia sblocca lo zero dopo il match a secco contro la Francia con un calcio di punizione da lontanissimo di Padovani. Crowley perde per infortunio Lucchesi al 9', e al suo posto entra Faiva, che però rimedia un'espulsione per un intervento giudicato pericoloso dall'arbitro Amashukeli (spalla sul collo). Gli azzurri restano dunque senza tallonatori e due uomini in meno. Dentro quindi Nemer per Bruno e mischia no contest in 13 contro 15, con l'Irlanda che può dilagare con le mete di Gibson-Park, Lowry e capitan O'Mahony, nonostante solo una di queste siano però trasformate da un impreciso Carbery. Gli azzurri vanno all'intervallo sotto per 24-6, grazie alla punizione di Garbisi allo scadere. La ripresa così diventa solamente una formalità. Al di là delle mete subite da Lowe (due volte), Lowry e Baird (tre delle ultime quattro trasformate da Sexton), gli azzurri non alzano bandiera bianca e vendono cara la pelle sino all'ultimo, chiudendo addirittura in 12 per il giallo a Steyn e incassando l'ultima meta di Treadwell e i due punti aggiuntivi di Sexton per il 57-6 finale. Ora una settimana di stop, poi il ritorno all'Olimpico per la sfida del 12 marzo contro la Scozia. L'Irlanda, invece, dopo aver rialzato la testa a seguito della sconfitta con la Francia, sarà ospite dell'Inghilterra.