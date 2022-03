Sei Nazioni, Crowley: "Con la Scozia vogliamo voltare pagina"

Italia, la formazione contro la Scozia

Il ct ha ufficializzato la formazione che affronterà la Scozia. Due i cambi in formazione rispetto all'ultima uscita a Dublino contro l'Irlanda. Triangolo allargato formato da Padovani-Ioane-Bruno con quest'ultimo confermato dal primo minuto così come Marin che, insieme a Brex, formerà la coppia di centri. Le chiavi della mediana saranno affidate a Garbisi e Braley che ritrova la maglia Azzurra da titolare dopo il Test Match vinto a novembre - allo Stadio Lanfranchi di Parma - contro l'Uruguay. Terza linea composta da Halafihi, Pettinelli e Lamaro arrivato al suo settimo cap da capitano. In seconda linea conferme per Ruzza e Cannone, mentre in prima linea insieme a Ceccarelli e Fischetti farà il suo esordio in Nazionale Giacomo Nicotera. Pronti a subentrare dalla panchina Bigi - al rientro in Nazionale dopo le Autumn Nations Series - Nemer, Zilocchi, Sisi, Zuliani, Fusco, Zanon e l'esordiente Ange Capuozzo.